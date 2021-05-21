用ETF買晶圓雙雄 操作可長可短！可攻可守！

【文／呂漢威】

自5月初以來台灣的股票市場出現了無法避免的系統性風險，使得加權指數在5月17日以前下跌超過10%，也連帶的使得之前領航加權指數衝破17000點大關的航海王（航運股）與鋼鐵人（鋼鐵股）的陽明（2609）與中鋼（2002），在近期出現了20%左右的跌幅，讓市場的信心開始動搖。

不過，就在市場信心風雨飄搖之際，外資卻在5月17日大買了超過300億元的股票，當日加權指數下跌超過了400點，外資卻在股票市場逆勢大買，由此可見外資看短線強勁反彈的心態非常的明顯，果不其然，在5月18日的開盤加權指數就開高走高，終場上漲超過700點，創下了最大的漲點歷史紀錄，同時台積電（2330）與聯電（2303）等護國神山股在當日也都出現了亮眼的走勢，聯電的股票甚至直接奔向漲停板的價位。

可用ETF投資台積電

其實以5月17日與5月18日的行情走勢來看，一天大跌、一天大漲，就指數的角度來看，台股這兩天並沒有下跌，但是5月17日當天因台股大跌而跌停的股票，縱然5月18日來到漲停的價格，也可能回不到之前的價格。舉例來說，一檔股價100元的股票，跌停板的價格剩下90元，而90元漲停板的價格是99元，所以說一檔跌停板的股票，其股價至少要連漲兩天才能回到之前的價位。

那麼投資人有沒有可能以操作指數的方式來操作股票？答案是可以的，我們可以透過買進ETF的方式就可以模擬出類似在買賣指數的操作。我們以元大台灣50（0050）ETF為例，5月17日元大台灣50的股價跌幅為-1.9%，而5月18日元大台灣50股價的漲幅超過了4%，因此以5月17日與5月18日這兩天漲跌點來計算，對持有元大台灣50的投資人來說，是沒有出現虧損的。

雖說元大台灣50是一籃子股票，但是因為元大台灣50持有台積電的比重超過49%，持有張數達到136718張，持有市值約有770億元，且台積電的總市值占加權指數總市值的比重也達到30%，所以喜愛台積電的投資人除了直接買進台積電之外，也可以買進持有台積電比重較高的ETF，附表統計了個別ETF持有台積電的張數與比重，並以持股張數由高至低來排序，提供大家參考。

聯電也受投資人喜愛

除了台積電之外，受投資人喜愛的還有聯電，主因聯電的股價相對比較平易近人，其次，聯電也是台灣半導體的佼佼者，如果全球仍然對晶片有高度需求，對聯電來說還有機會維持強勁的成長動能，所以表格內也整理出個別ETF持有聯電的張數與比重，並以持股張數由高至低來做為排序標準。以持有張數來看，元大台灣50仍是持有聯電張數最多的ETF，約有66339張，持有市值約為32億元，但如果以持有比重來做觀察，持有聯電占比最高的ETF是永豐台灣ESG（00888），如果只是想買單純持有聯電比重較高的ETF，可以留意相關標的。