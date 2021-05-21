商品飆漲才是元凶！ 台 日 韓 泰股市重跌關鍵

【文／阮文非】

全球新冠肺炎疫情持續燃燒，尤其包括台灣、日本、韓國和印度等多個國家的疫情令人相當擔心。像是台股、日股與韓股等連續急跌急彈，嚇壞一票投資人，除了美國科技股大跌拖累外，疫情突然有惡化跡象而令人恐慌，也被視為股市大跌主因。

若只單純是疫情因素影響市場信心，而不是經濟基本面出狀況的話，其實股市因疫情而大跌後，往往是進場低接的良機。但近期疫情導致股市大跌可能只是表面現象，背後原因恐怕是大宗商品價格飆漲，已經開始對亞洲以出口為導向的國家與企業造成衝擊，投資人可能開始把大宗商品飆漲對未來半年以上景氣的影響反映在股市上！

台、日、韓股都下跌

互相對照全球主要國家股市在5月10日以來的走勢，台、日、韓等股市的走勢是最相似的一群，泰國的走勢則是與之表現最接近的股市，跟其他歐、美、亞的股市走勢明顯不一樣。綜合台、日、韓、泰等4國情況來看，美國科技股大跌和疫情惡化，確實影響台、韓、日、泰等股市下跌。

台灣新增確診數跟外國相比實在太輕，但突然出現本土感染而讓人害怕。日、泰的疫情在5月10日到14日當週有惡化是事實，南韓約1個月前有惡化，但同期的疫情卻還好。若以疫情來解釋，韓國4月中到4月底因疫情惡化而急跌，可以理解，但最近其疫情已緩和下來，卻也跟著台、日股市急跌，就有點說不通了。

如果是因為疫情惡化影響的話，為何這4國股市偏偏跟印度、印尼和菲律賓等疫情更嚴重的國家股市走勢不同？這似乎有一些訊息在告訴我們，疫情惡化並非導致近期亞洲股市走跌的惟一因素。

如果疫情不能完全解釋這4國股市跌勢，那麼可以從其他方向來探討。其實台、日、韓等3國的經濟都極依賴出口，這毫無疑問，至於泰國經濟，雖然以觀光業為主，也是橡膠和稻米等大宗商品與農產品的出口大國，但近10幾、20年來已積極發展製造業，其出口對經濟的影響力不斷提高。

當製造業的產品以出口海外銷售為主，就絕對不能忽視從去年以來包括銅等大宗商品價格不斷飆漲，對台、日、韓、泰等國家製造業傷害是最大的，表示製造業生產成本不斷增加！再加上航運費不斷攀升和油價持續大漲等，都增加製造業的進出口等運輸成本，若把美元貶值導致本國貨幣強勁升值等因素計算在內，更是降低其出口競爭力。

即使市場如何樂觀預期全球疫情會受控，尤其歐美的新冠疫苗接種率不斷增加，最終能帶動全球經濟回復正常而刺激消費需求，但如果製造業無法把高漲的生產成本轉嫁給消費者，業者不但無法受惠，甚至會變成大宗商品價格飆漲的受害者。像日本4月企業物價指數（CGPI）年增3.6%，創6年半來最大年增幅度，遠高於3月的年增1.2%，已令人擔心能源與大宗商品等價格飆高，會不斷打擊日本企業獲利。