台股狂風吹 危機布局 戰疫操盤術

【文／林明謙】

台股指數在4月底時還在17566點，但是來到了5月中，就大跌至15000點附近，跌了近2500多點，真的超誇張。為了解「外資、投信及自營商」等3大法人在這段大跌期間的變化。

特別統計5月11～17日共5個交易日，大盤分別是大跌672點、大跌680點、大跌232點、反彈156點及大跌473點等5個關鍵的交易日，3大法人到底買了什麼？又賣了什麼？

外資鍾情IC設計

首先來觀察外資在5月11～17日這段大跌期間的進出，其中，賣超金額的第1名是台積電（2330），這很正常，賣超金額高達184億元；賣超金額第2名的是聯電（2303），賣了近53億元，等於是賣超晶圓雙雄；賣超金額第3名是長榮（2603），賣超約52億元，看來漲多的航運股也開始調節，包含賣超金額第4名是中鋼（2002），也提款了約49億元，其實也不排除是假外資，真正在操作這些熱門股的還是本土的主力，只是化身為外資而已；而賣超金額第5名是跌無可跌的國巨（2327），還是被提款了40億元。整體看來，外資提款多為電子重要之權值股，整個賣超前20名中，只有約6、7檔傳產金融股，其餘都是電子股。

反過來看外資在這段期間的買超情況，買超第1名居然是聯詠（3034），在台股大跌得稀哩嘩啦之際，居然反手繼續買超約25億元；而買超第2名是環球晶（3034），買超約20億元，難怪近期股價開始抗跌，原來是外資開始買超；買超第3名是立積（4968），約12億元；第4名是天鈺（4961），買超約11億元；第5名是晶豪科（3006），買超約11億元。

整體來看，外資似乎仍舊看好IC設計，畢竟已經修正了一段時間，不論是股價的跌幅或是整理時間，的確相當適合用來低接，畢竟現在的航運及原物料股先前都太熱了，需要點時間休息。

接著來看投信在5月11～17日台股大跌期間的動作，賣超金額的第1名是長榮（2603），金額近22億元；第2名的是聯詠，賣了約21億元。

投信賣航運接紡織

賣超第3名是陽明（2609），近16億元，長榮與陽明先前可說是投信的大認養股，本來以為要認養至第2季底來作帳的，看來近期隨著股價大跌修正，也受不了大幅震盪而砍出，搞不好高檔追進的投信，在連日大跌30%～40%之後，部分基金可能面臨停損的命運。再看賣超第4名是群創（3481），賣超約14億元；賣超第5名是裕民（2606），約賣了7億元。