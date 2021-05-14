超強震行情完全攻略 買？賣？換？跟著專家這樣做

【文／許博傑】

現在我們正在台股史上最高的一班雲霄飛車上，近期行情出現劇烈震盪，到底該怎麼操作？該等待、換股、還是賣出？專家將提供你完整的強震行情攻略，以免錯失難得的獲利機會。

台股巨量強震！經過4月份的千點大漲後，台股在5月份開始出現高檔大量震盪的現象，尤其當指數來到歷史新高17709點後，市場的熱度持續上升，也導致盤勢最近出現大量長黑的走勢。

從盤面現象來看，4月下旬開始電子股成交比重已降至45%以下，近期更是來到35%以下的低量，主因在於先前電子股漲多，加上第2季雜音多，市場擔憂重複下單所致，而熱門族群航運股都維持20%以上成交值，鋼鐵股也在10%上下，市場資金明顯轉進到傳產股，在電子股人氣低迷而傳產股人氣爆棚的現象下，近期投資人該如何換股操作？此外，這些強勢傳產股又該用什麼樣的策略來應對？這就是本篇專題的焦點所在。

切勿加碼手中弱勢股

近期的電子股陸續傳出5G產業欠缺殺手級應用，導致股王大立光（3008）失去光環而持續走空，並在5月讓出股王寶座，而面板、記憶體報價雖然續揚，但市場似乎也不買帳，導致指標股南亞科（2408）、華邦電（2344）、友達（2409）、群創（3481）等向下破底，所以，目前投資人面臨的問題在於手上的電子股要怎麼處理，是該等、該加碼、還是換股？

從操盤的觀點來看，在類股趨勢偏多下當然可以多面向的持有相同產業的個股，以期待輪動時的表現，相反的，一旦類股開始輪跌時，首先就是要減碼手中最弱的股票，然而，如果真的相當看好某個產業未來中長線的表現，那麼在同產業的持股就可以等量的換到龍頭股，主要原因在於跌時重質，而龍頭股下檔具支撐，且在反彈時也會有政府、法人推一把，這樣可以收到事半功倍的效果。

所謂的「等量」就是手中持股以1：1的金額為原則陸續轉換，最後就是要切記絕不加碼手中弱勢股，至少也要等到底部型態出現，否則在殺盤的過程中，弱勢股往往可能出現超跌的走勢。

除了同產業的換股方法外，第2種換股法就是轉進有族群性、有題材的中長線主流成長股，原因在於主流族群隨著業績成長，有機會讓法人上修本益比、獲利，有可能出現超漲的走勢，此外，主流股的逢低承接力道強於其他個股，這也為下檔提供較大支撐，目前來看，包括航運、原物料（鋼鐵、橡膠、紡織、玻璃、食品）等為第2季主流，在基本面沒出現大變化以前，研判市場資金仍會在這些類股中輪動，當然，這種換股的方式還是將手中持股以1：1金額為原則陸續轉換，如此才能真正收到換股操作的效果。