生技股旋風再起？！ 7檔質優股靜待攻勢發動

【文／黃靖哲】

台灣相對國際各國疫情仍算輕微，但此番疫情影響全球之劇烈程度，相對也引起了生技股受到市場注意的空間，預期台灣生技研發與製造能力，在這次疫情將有更大的發揮機會。

一個遲遲無法停止的疫情，威脅著全球的經濟發展，台灣當然難以置身事外，且今年3月以來，南美開始再次傳出疫情擴大的消息，緊接著4月印度疫情大爆發，包括日本、韓國等亞洲國家都有數字持續拉高的狀況，特別對於將要舉辦奧運的日本，還有東南亞相關生產基地都有重大的影響。

3大產業空缺

台廠有望掌握商機

台灣雖相對國際各國仍算輕微，但此番疫情影響全球之劇烈程度，相對也更引起了「生技股」受到市場注意的空間，台灣生技研發與製造能力，在這次疫情將會有更大的發揮空間。另外，全球因為新冠疫情產生「原料藥轉單」、「新藥研發進度落後」及「美國健保需求」等產業空缺，台灣生技產業都有機會掌握此一商機與機會。

加上本次生技產業發展條例中，相關官員特別點名CDMO（生技代工）將是政府大力推動的未來方向，政府並且編列近8億元預算鼓勵產業未來朝此方向發展。鴻海前董事長郭台銘大力入股蛋白質代工大廠台康生技（6589）後，更引發生技資金相繼投入CDMO相關產業，此一動作也將引發更大的生技投資浪潮。

印度是全球第2大原料化工藥品、學名藥與疫苗等製造大國，本波印度疫情大爆發，原料藥生產鏈立刻出現斷貨危機，全球相關藥品也開始出現短缺的緊張態勢，中國原料藥相關公司4月底就率先反映…，指標股美諾華（603538）、共同藥業（300966）、業太藥業（002370）等，相對都有2～3支漲停板先行開出。

台灣相關原料藥大廠也有相對比價與轉單的聯想空間，其中，中化生（1762）轉進利基型原料藥市場，並且在高規的P4學名藥持續取得FDA相關藥證，相關EPA魚油新廠產能開出後，本年可望由45噸擴大到100噸以上，未來更可能年產攀高到300噸，全年本業每股獲利可望挑戰5.5元的新高。股價月線整理穩定 仍有機會向上挑戰前高位置。

東洋（4105）近期股價異軍突起，在高端疫苗（6547）將相關腸病毒71型與新冠肺炎相關疫苗原液，交給東洋後段充填後，東洋成為疫苗國家隊的一員，帶動相關營收增加機會大增。

同時，東洋攜手國際藥廠Octreotide LAR進攻困難學名藥，本次簽約金就獲百萬美元，後續仍有400萬美元相關授權金，近期法說會宣布進軍CDMO業務，市場看好未來營運。股價頭肩底完成先行轉強上攻，可持續追蹤其走勢。