法說樂觀卻跌跌不休 基本面有撐 中長線仍可期待

【文／林明謙】

目前盤勢重點落在原物料傳產，加上全球的大多頭行情已從去年的11月走到今年的4月，整整走了6個月，但股價還沒有大幅回檔修正過。不過美國擔心企業加稅，投資人操作上謹慎為宜。

近期的台股真的是跌跌不休，先前的超級法說會，電子大老們不都是很看好嗎？怎麼股價卻一直下跌呢？為了要提振投資人的持股信心，讓我們來好好的看看在超級法說會中，大老們他們到底怎麼看未來景氣的呢？而股價怎麼又會是這樣子的表現呢？

另外，最後也同步來針對4月份的營收表現進行大掃瞄，看看哪些公司表現突出？它們的後市又會是如何？

法說展望多數樂觀

首先，讓我們來看台積電（2330）第2季法說釋出樂觀訊息，台積電第1季每股大賺5.39元略較去年第4季的5.5元下滑，並看好晶圓代工全年成長，上修全年的美元營收成長至20%，且同步調升今年的資本支出至300億美元，但因為台積電的毛利率與營業利益率等雙率因大幅擴增資本支出而略有下滑，因此獲利沒有同步成長，展望第2季營收可望繼續成長2%，但是雙率將持續下滑，所以外資也有點意見。

另外，目前的市場資金偏好不在電子類股，反倒是在經濟回升與基礎建設相關的原物料傳產股上面，但以全年度每股可望賺22元的情況下、本益比約為27倍，拉回整理後仍然是中長期持有的好標的。

同步看一下聯電（2303）的法說，也是同樣看好晶圓代工景氣，調升今年資本支出從原本的15億美元升至23億美元，並同步調升平均銷售價格的預估，全年從4%～6%調升至7%～9%，等於是看好未來漲價的趨勢，並且認為2023年之前的成熟製程產能吃緊不會緩解，意思是說看好今明兩年的產能供不應求。且預估第2季出貨將季增2%，平均銷售價格將成長3%～4%，毛利率上看30%，因此第2季營收在價漲量增下可望再創新高，而且毛利率也將同步走高。

不過，近期聯電股價的走勢持續探底，主要還是因為大環境的漲多修正，近期跌至50元附近，先觀察半年線48.5元附近能否止穩，不急著躁進，待大盤穩定後也仍是本益比相對低的好標的。

矽晶圓成長動能強

而近期股價也持續探底的環球晶（6488），5月4日的法說會表示看好5G、AI與電動車等應用，因此矽晶圓成長動能已可看至2023年，並與客戶簽定更多長約，而且為了搶貨，目前客戶預付貨款已達166億元，相當於去年整年的稅前獲利，因此公司對於產業前景持續看好，不過，因為第1季EPS只有6.18元、較上季的7.9元大幅下滑，主要是美國暴風雪、日本地震、蘇伊士運河阻塞事件及貨櫃艙位短缺等影響下，成本與費用上升所致，但股價在開完法說會後連續下跌，目前已來至半年線684元附近，先等待股價止跌再說。