亂市中與神同行 女股神PK巴神！誰勝出？

【文／阮文非】

當女股神伍德遇上股神巴菲特，誰更能反映行情走勢呢？伍德重壓科技股，但最近科技股持續大跌，巴菲特則是點名通膨問題，讓市場認為對科技股不利，到底哪位大神才是對的？

當女股神伍德（Cathie Wood）遇上股神巴菲特（Warren Buffett），到底誰更能反映行情的走勢？或者我們綜合兩人看法，反而能從中得到投資啟示？

伍德重壓科技股，最近科技股持續大跌，讓她的「方舟創新ETF」（代號ARKK）跌不停。有專家擔心若這具代表性的ETF出現「瀑布式崩跌」，不但代表科技股慘跌，更可能連大盤也受拖累；另一方面，巴菲特指出，隨著美國經濟起來，通膨問題就會被點燃，因此要為通膨做好準備。但大家都認為通膨上升不利科技股走勢，以此來看，是否表示科技股的氣數已盡？

ARKK每單位價值在2月12日創今年來最高、約156.58美元收盤價，接著就開始下挫，到5月7日收在約109.72美元計算，不到3個月時間即暴跌逾3成而落入熊市，並跌破今年來前兩次低點。

ARKK不可以再大跌

Saut Strategy技術分析師亞當斯（Andrew Adams）認為ARKK的支撐區在105美元到110美元之間，一旦失守就會重回去年9月的低點、即90美元附近找支撐，因此ARKK現在必須迅速回復升勢，否則就可能有突然暴跌的風險。他強調不管對ARKK或其他高成長股，趕快觸底反彈是極重要的，不然就會缺乏支撐而大跌，將衝擊大盤走勢，標普500指數可能拉回測試4000點是否有堅實的支撐力量。

ARKK的價位在過去12個月大漲1倍的主因，就是其重壓包括去年漲了7倍的特斯拉等股票。換言之，ARKK儼如美股多頭走勢的領先指標。

儘管今年來從美股到台股的投資風向出現改變，去年投資人的寵兒─科技族群轉弱，資金開始轉向景氣循環股，但其實科技股並非全都是強弩之末，從ARKK與那斯達克指數的走勢比較來看，科技龍頭股仍然是強者恆強。以5月7日收盤價計算，ARKK今年來下跌12%，但那斯達克指數卻上漲近7%，ARKK自2月12日以來暴跌逾3成，但那指僅累計下跌2.4%。會有如此大的不同，某種程度上跟「尖牙股」（FANG）表現續強有關。

伍德重壓的科技創新類股，與其說是科技股，倒不如說更像是成長股，例如特斯拉去年已漲太凶，今年來因被中國政府「搞針對」等營運因素而大跌，但有優良業績支撐之尖牙股的股價卻表現相當好，像是亞馬遜4月底公布首季財報利多而激勵其股價創新高；谷歌母公司Alphabet、臉書與微軟今年來分別大漲37%、17%和13%；雖然網飛與蘋果從1月的高點往下跌，迄今分別累計下跌約16%和約9%，但股價仍處於技術修正中。