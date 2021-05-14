專家教你大賺通膨財 浪潮來襲 保護資產不縮水

【文／林漢偉】

各國政府推出刺激經濟的救市政策，全球經濟復甦帶動需求爆發，讓許多原物料價格走高，通膨壓力席捲全球，也使議題在市場居高不下，相信不少投資人都想知道，怎麼做才能避免自己口袋裡的鈔票愈變愈薄，本單元專家將從策略擬定、投資商品等方向，告訴你如何保護資產不縮水。

今年起，隨著疫苗普遍施打，加上空前未有的財政與貨幣雙刺激力道，全球物價指數應聲上漲，隨之產生的現象就是萬物皆漲的時代來臨，通膨成為第2季起全球投資人最為關注的議題。

全球糧價

連續第11個月上揚

聯合國糧農組織（FAO）6日公布4月份全球糧價指數正式站上120點大關，全球糧價連續第11個月上揚，且價格創下7年以來新高，與去年同期比較年增率飆漲超過30%。4月份全球所有糧食各類別全面上漲，當中以糖價漲幅最大，單月月增率高達3.9%，較去年同期相比更狂漲近60%。植物油與肉價分別上漲1.8%與1.7%，而肉價上漲的主因為東亞消費者需求強勁復甦，植物油價格走高則是受惠於主要棕櫚油生產大國的產量低於市場預期。

時間拉長來看，從彭博全球農業現貨指數過去30年走勢可見，2005年曾有一次全球農產品價格大漲，那時主要是因為金磚5國崛起，新興市場消費動能大增，後面也導致聯準會自2005年啟動升息循環，將基準利率由1.25%升至2007年終的5.25%，也引發了2007年美國次貸風暴，更是導致2008年全球金融海嘯的主因之一。

另一次農產品價格大幅走高發生在2010年中期到2011年初，剛好與「阿拉伯之春」的運動同時發生，當時食品價格飆漲被認為是造成阿拉伯之春一個重要原因。

追蹤23種原物料的彭博大宗商品現貨指數，已升至近10年來最高水準。據摩根大通和IHS Markit的數據，這推動全球製造業一項產出價格指數升至2009年以來最高點，美國生產者價格達到自2008年以來未曾見過的水準。

美國商會7日指出，美國勞動市場因為拜登政府的失業補助金政策，正面臨嚴重的扭曲現象。新公布的美國4月份非農就業數據意外疲弱，就業人口減少似乎對原先期待的強力復甦經濟埋下不確定性的前景；美國現今有些公司打算不再營運，若此現象無法扭轉，未來將減緩美國經濟擴張的速度。另一個值得注意的現象是，現今美國其他公司開始調高薪資以吸引求職者，但如果很多公司同時這樣做可能引發消費狂潮導致物價上揚，或壓縮企業主的獲利空間。