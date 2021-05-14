快訊

震撼！台灣蘋果日報突宣布：5月18日起報紙停刊

68歲泰王遭爆「呼吸道問題」！傳病情惡化急送醫 現況不明

專家教你大賺通膨財 浪潮來襲 保護資產不縮水

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林漢偉】

各國政府推出刺激經濟的救市政策，全球經濟復甦帶動需求爆發，讓許多原物料價格走高，通膨壓力席捲全球，也使議題在市場居高不下，相信不少投資人都想知道，怎麼做才能避免自己口袋裡的鈔票愈變愈薄，本單元專家將從策略擬定、投資商品等方向，告訴你如何保護資產不縮水。

今年起，隨著疫苗普遍施打，加上空前未有的財政與貨幣雙刺激力道，全球物價指數應聲上漲，隨之產生的現象就是萬物皆漲的時代來臨，通膨成為第2季起全球投資人最為關注的議題。

全球糧價

連續第11個月上揚

聯合國糧農組織（FAO）6日公布4月份全球糧價指數正式站上120點大關，全球糧價連續第11個月上揚，且價格創下7年以來新高，與去年同期比較年增率飆漲超過30%。4月份全球所有糧食各類別全面上漲，當中以糖價漲幅最大，單月月增率高達3.9%，較去年同期相比更狂漲近60%。植物油與肉價分別上漲1.8%與1.7%，而肉價上漲的主因為東亞消費者需求強勁復甦，植物油價格走高則是受惠於主要棕櫚油生產大國的產量低於市場預期。

時間拉長來看，從彭博全球農業現貨指數過去30年走勢可見，2005年曾有一次全球農產品價格大漲，那時主要是因為金磚5國崛起，新興市場消費動能大增，後面也導致聯準會自2005年啟動升息循環，將基準利率由1.25%升至2007年終的5.25%，也引發了2007年美國次貸風暴，更是導致2008年全球金融海嘯的主因之一。

另一次農產品價格大幅走高發生在2010年中期到2011年初，剛好與「阿拉伯之春」的運動同時發生，當時食品價格飆漲被認為是造成阿拉伯之春一個重要原因。

追蹤23種原物料的彭博大宗商品現貨指數，已升至近10年來最高水準。據摩根大通和IHS Markit的數據，這推動全球製造業一項產出價格指數升至2009年以來最高點，美國生產者價格達到自2008年以來未曾見過的水準。

美國商會7日指出，美國勞動市場因為拜登政府的失業補助金政策，正面臨嚴重的扭曲現象。新公布的美國4月份非農就業數據意外疲弱，就業人口減少似乎對原先期待的強力復甦經濟埋下不確定性的前景；美國現今有些公司打算不再營運，若此現象無法扭轉，未來將減緩美國經濟擴張的速度。另一個值得注意的現象是，現今美國其他公司開始調高薪資以吸引求職者，但如果很多公司同時這樣做可能引發消費狂潮導致物價上揚，或壓縮企業主的獲利空間。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/5/14 No.1249】

相關新聞

生技股旋風再起？！ 7檔質優股靜待攻勢發動

台灣相對國際各國疫情仍算輕微，但此番疫情影響全球之劇烈程度，相對也引起了生技股受到市場注意的空間，預期台灣生技研發與製造能力，在這次疫情將有更大的發揮機會。

超強震行情完全攻略 買？賣？換？跟著專家這樣做

現在我們正在台股史上最高的一班雲霄飛車上，近期行情出現劇烈震盪，到底該怎麼操作？該等待、換股、還是賣出？專家將提供你完整的強震行情攻略，以免錯失難得的獲利機會。

專家教你大賺通膨財 浪潮來襲 保護資產不縮水

各國政府推出刺激經濟的救市政策，全球經濟復甦帶動需求爆發，讓許多原物料價格走高，通膨壓力席捲全球，也使議題在市場居高不下，相信不少投資人都想知道，怎麼做才能避免自己口袋裡的鈔票愈變愈薄，本單元專家將從策略擬定、投資商品等方向，告訴你如何保護資產不縮水。

亂市中與神同行 女股神PK巴神！誰勝出？

當女股神伍德遇上股神巴菲特，誰更能反映行情走勢呢？伍德重壓科技股，但最近科技股持續大跌，巴菲特則是點名通膨問題，讓市場認為對科技股不利，到底哪位大神才是對的？

法說樂觀卻跌跌不休 基本面有撐 中長線仍可期待

目前盤勢重點落在原物料傳產，加上全球的大多頭行情已從去年的11月走到今年的4月，整整走了6個月，但股價還沒有大幅回檔修正過。不過美國擔心企業加稅，投資人操作上謹慎為宜。

3低選股術 專挑超值股 便宜有好貨

指數來到17000點的高檔，「低」才是在現階段的台股中獲利、自保之道，本期的特別企畫單元分別從3大面向找出「相對低」的好股票，專家提醒，千萬別只顧著看天花板，也要懂得低頭彎腰撿珍珠！ 第 1 低 股價低：25元以下低價銅板股挖寶 第 2 低 跌深低：龍困淺灘的落難好股票 第 3 低 PER低：財報獲利找低本益比股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。