投機氣氛逐漸濃厚 5大投資心理人見招拆招

【文／孫武仲】

在加權股價指數及櫃買指數不斷創新高的情形下，台股的漲勢有漸漸出現漲幅過大的現象產生，而此上漲是以融資持續增加，人氣暢旺，滾動式上漲的方式，帶動股價上漲的趨勢，大師兄以股市投機現象代入投資人的心理來分析股市色及如何應對之操作方式。

選股方向出現兩極

台股從今年上漲以來，過去一段時間多數採用筆者在非凡電視台《股市現場》節目所說的「過三關」操作手法來成為市場的強勢股或熱門股，惟近期這種過三關的手法逐漸為市場多數人所破解，再加上近期成交量變大，當沖比率變高，進而開始出現二極化以下的選股現象：

一、強者恆強現象，比追價意願（如光電面板、鋼鐵、航運、電器電纜、玻璃陶瓷）。

二、跌深反彈（如生技及光學鏡頭）。

透過以上的2種現象，顯示投機氣氛愈見濃厚，筆者特在此提出在投機氣氛下，幾種投資人心理分析，以下將從「股價波動」及「持股頻率」兩種角度來區分，共分為5種：

積極操作者 股價波動

強者恆強操作

特色：（1）出現指標鈍化的現象，如KD高檔鈍化或RSI高檔鈍化等現象，甚至個股被警示交易等現象產生。

（2）資金及人氣所在：成交量及成交值排行榜前100名是常客，成為市場的熱門股或漲幅排行榜的常客。

（3）股價3日內持續創新高：幾乎3個交易日內股價就能再創波段新高，形成高角度的噴出行情現象，讓人有望股興嘆，看得到追不到的心理現象產生。

漲時重勢毫不畏懼

操作策略：早盤突破新高則追價買進，要有帶著鋼盔往前衝的以往向前的心理素質，俗話說：「賣兒子買老爸，賣老爸買爺爺」的不畏懼「懼高症」心理。正是漲時重勢的最佳寫照。如：光電面板、鋼鐵、航運、電器電纜、玻璃陶瓷等類股。