快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ETF完全攻略 人氣 科技 原物料 跨市場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

在國際資金環境寬鬆加上台幣強勢，及台灣經濟成長率攀升的內、外利多推升下，不只台股熱，ETF交易熱度也跟著增加，但市場ETF這麼多檔，到底投資人該怎麼買？可優先關注哪些標的？

台股4月人氣爆棚！在國際資金環境寬鬆加上台幣強勢，及台灣經濟成長率攀升的內、外利多推升下，台股4月持續創下指數與成交量的歷史新高，除了股票熱度嚇人外，根據集保中心公布數據統計，至4月29日止，台股原型ETF投資人數已來到145萬8538人，而單月ETF交易增加人數也達28579人。

ETF也會有下市問題

不過，雖然ETF交易熱度增加，但先前大受市場青睞的期富邦VIX ETF（00677U）已於4月29日獲證交所核准下市，該基金將在6月3日終止上市買賣，並以6月4日為該基金期貨信託契約的終止日，基金清算基準為6月15日，投資人最遲於6月2日應於集中市場交易賣出，或是等待最後的清算。

雖然這幾年ETF在台股熱度持續上升，但並非檔檔ETF都會在股市屹立不搖，還是會出現下市的可能，根據相關發行規定，ETF發行人會申請下市原因包括ETF規模（淨資產價值）太小，及ETF單位淨資產價值（NAV）太低兩種，以這次期富邦VIX ETF下市原因來說，就是屬於後者。

不過一旦該檔ETF在金管會核准終止信託契約後，從核准終止信託契約到下市還要大約1〜1.5個月的時間，並且ETF終止上市日前都可以交易，所以投資人也不必對此問題過度恐慌，另外，如果投資人沒在上市終止前賣出該ETF，從ETF下市到拿回清算餘額則大約要1個月作業時間。

以目前ETF總受益人數前10大來觀察市場熱度可發現，高股息相關ETF有元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、中信中國高股息（00882）等3檔入榜。

其中，元大高股息總受益人數勇奪市場第一來到35.8萬人，國泰永續高股息則有14.1萬人，中信中國高股息則是6.9萬人，這也顯現台股投資人熱愛高股息的趨勢。

而國泰台灣5G+（00881）則是今年ETF最大黑馬，從掛牌以後，受益人數一路大增來到目前的第2名達33.6萬人，這也顯示市場投資人相當認同未來的趨勢就是在5G產業，至於過去大熱門的元大台灣50（0050）則是落居第3名來到29.2萬的受益人。

特殊議題受市場重視

另外，近年一些特殊議題的ETF也開始受到市場重視，尤其是公司治理及ESG永續，富邦公司治理（00692）追蹤台灣公司治理100指數，以公司評鑑前20%做為成分股篩選要件，並加入流動性、財務指標等，也就是重視公司對股東的使命，而目前熱門的ESG更關鍵了，因為企業治理不再是獨善其身，全球開始重視企業經營對各個面向的關注。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/5/7 No.1248】

相關新聞

晶片荒延續至明年！ 衝擊全球政經 埋下產業禍根

全球晶片荒持續惡化，已開始衝擊產業界的運作與獲利，有晶片業者預期缺貨情況可能一直燃燒到明年，這對全球政治、經濟、產業發展會造成什麼影響？投資人該如何解讀？

投機氣氛逐漸濃厚 5大投資心理人見招拆招

筆者以他豐富的實戰操盤經驗，不藏私的與大家分享，實在當之無愧台股大師兄這封號，這次他以「股市投機現象」代入5種投資人的心理來分析股市特色及如何應對之操作方式。

3低選股術 專挑超值股 便宜有好貨

指數來到17000點的高檔，「低」才是在現階段的台股中獲利、自保之道，本期的特別企畫單元分別從3大面向找出「相對低」的好股票，專家提醒，千萬別只顧著看天花板，也要懂得低頭彎腰撿珍珠！ 第 1 低 股價低：25元以下低價銅板股挖寶 第 2 低 跌深低：龍困淺灘的落難好股票 第 3 低 PER低：財報獲利找低本益比股

碳中和勢在必行 鋼鐵 水泥 玻璃 造紙點名利多

美國新總統拜登上任後，對中國高科技業競爭與關稅並未如預期重新談判，直到4月22日由美國主辦的氣候變遷領袖視訊峰會，兩國領袖才第1次同框會談。拜登在開幕致詞時宣布，美國將在2030年溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。

ETF完全攻略 人氣 科技 原物料 跨市場

在國際資金環境寬鬆加上台幣強勢，及台灣經濟成長率攀升的內、外利多推升下，不只台股熱，ETF交易熱度也跟著增加，但市場ETF這麼多檔，到底投資人該怎麼買？可優先關注哪些標的？

台股接力賽 行情擘畫 強股大PK

台股指數驚驚漲不斷創高，傳產股、電子股輪流接力護航，到底多頭能走多遠？指數能走多高？為讓投資人跟上市場腳步，本單元集結6位市場專家對台股後勢看法，並針對傳產、電子人氣股做比較檢視，還有投機行情操作攻略，以期幫助投資人在這波行情中掌握獲利機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。