ETF完全攻略 人氣 科技 原物料 跨市場

【文／許博傑】

在國際資金環境寬鬆加上台幣強勢，及台灣經濟成長率攀升的內、外利多推升下，不只台股熱，ETF交易熱度也跟著增加，但市場ETF這麼多檔，到底投資人該怎麼買？可優先關注哪些標的？

台股4月人氣爆棚！在國際資金環境寬鬆加上台幣強勢，及台灣經濟成長率攀升的內、外利多推升下，台股4月持續創下指數與成交量的歷史新高，除了股票熱度嚇人外，根據集保中心公布數據統計，至4月29日止，台股原型ETF投資人數已來到145萬8538人，而單月ETF交易增加人數也達28579人。

ETF也會有下市問題

不過，雖然ETF交易熱度增加，但先前大受市場青睞的期富邦VIX ETF（00677U）已於4月29日獲證交所核准下市，該基金將在6月3日終止上市買賣，並以6月4日為該基金期貨信託契約的終止日，基金清算基準為6月15日，投資人最遲於6月2日應於集中市場交易賣出，或是等待最後的清算。

雖然這幾年ETF在台股熱度持續上升，但並非檔檔ETF都會在股市屹立不搖，還是會出現下市的可能，根據相關發行規定，ETF發行人會申請下市原因包括ETF規模（淨資產價值）太小，及ETF單位淨資產價值（NAV）太低兩種，以這次期富邦VIX ETF下市原因來說，就是屬於後者。

不過一旦該檔ETF在金管會核准終止信託契約後，從核准終止信託契約到下市還要大約1〜1.5個月的時間，並且ETF終止上市日前都可以交易，所以投資人也不必對此問題過度恐慌，另外，如果投資人沒在上市終止前賣出該ETF，從ETF下市到拿回清算餘額則大約要1個月作業時間。

以目前ETF總受益人數前10大來觀察市場熱度可發現，高股息相關ETF有元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、中信中國高股息（00882）等3檔入榜。

其中，元大高股息總受益人數勇奪市場第一來到35.8萬人，國泰永續高股息則有14.1萬人，中信中國高股息則是6.9萬人，這也顯現台股投資人熱愛高股息的趨勢。

而國泰台灣5G+（00881）則是今年ETF最大黑馬，從掛牌以後，受益人數一路大增來到目前的第2名達33.6萬人，這也顯示市場投資人相當認同未來的趨勢就是在5G產業，至於過去大熱門的元大台灣50（0050）則是落居第3名來到29.2萬的受益人。

特殊議題受市場重視

另外，近年一些特殊議題的ETF也開始受到市場重視，尤其是公司治理及ESG永續，富邦公司治理（00692）追蹤台灣公司治理100指數，以公司評鑑前20%做為成分股篩選要件，並加入流動性、財務指標等，也就是重視公司對股東的使命，而目前熱門的ESG更關鍵了，因為企業治理不再是獨善其身，全球開始重視企業經營對各個面向的關注。