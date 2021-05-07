碳中和勢在必行 鋼鐵 水泥 玻璃 造紙點名利多

【文／李冠嶔】

美國新總統拜登上任後，對中國高科技業競爭與關稅並未如預期重新談判，直到4月22日由美國主辦的氣候變遷領袖視訊峰會，兩國領袖才第1次同框會談。拜登在開幕致詞時宣布，美國將在2030年溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。

中國減排決心堅強

中國領導人習近平近期則重申「2030年前碳達峰、2060年前碳中和」，強調從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要付出艱苦努力，十四五時期嚴控煤炭消費增長、十五五時期逐步減少，為了彰顯減排的決心，習近平也在會上首次向煤炭宣戰，提出要讓燃煤發電於2025年前達峰。

「中國能源報」2020年年底引述「2020年中國碳價調查報告」報導顯示，2025年以前，中國應可以建立一個成熟完善的碳市場。電力行業會首先納入交易的重點領域，隨著碳市場總量控制涵蓋範圍的擴大，可能再納入水泥、鋼鐵、化工、電解鋁等重點排放行業。該報告預測，在碳市場建立之初，全國碳排放權的交易價格預期約為每噸49元人民幣，到2030年碳價有望達到每噸93元人民幣，並於本世紀中葉超過167元人民幣。

4月26日公告獲利的美國電動車大廠特斯拉，靠著出售碳權（regulatory credits）給其他汽車製造商，第1季淨利創下4.38億美元新高，其中碳權收入增加至5.18億美元，明顯高於去年第4季的4.01億美元，比產銷電動車更多。

歐盟排碳門檻拉高

主因在於歐盟設定汽車碳排放目標，2021年新門檻每公里排碳95克，每超標1公克，罰款為95歐元。如果低於標準就能獲得碳排放額度（Carbon Emission Credit），可轉賣給無法達標的車廠，幫他們免除罰款或是停工。

根據路透社報導，為達成碳中和，中國努力整治高汙染鋼鐵行業。河鋼集團已關閉其在河北省煉鋼重鎮唐山的工廠。唐山市政府已下令到今年年底將產能削減30%至50%。中國2020年的粗鋼產量為11億噸，若照比例計算，今年中國鋼產量最高將減少5.5億噸，對全世界供應產生重大影響。