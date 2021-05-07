晶片荒延續至明年！ 衝擊全球政經 埋下產業禍根

【文／阮文非】

全球晶片荒持續惡化，已開始衝擊產業界的運作與獲利，有晶片業者預期缺貨情況可能一直燃燒到明年，這對全球政治、經濟、產業發展會造成什麼影響？投資人該如何解讀？

全球晶片荒持續惡化，缺貨情況正從車用晶片蔓延至包括手機晶片，已經開始衝擊產業界的運作與獲利，中國企業囤積晶片令問題更無解，已有晶片業者預期缺貨情況可能會一直燃燒到明年。晶片荒正導致全球政治、經濟與產業大亂。

各國砸重金投資生產

政治上，美國發現沒有自己的晶片生產，得依賴亞洲尤其台灣供應，成為其積極干預兩岸事務讓局勢更緊張的因素之一。經濟上，晶片荒令廠商產量減少而漲價，間接增加通膨壓力。產業上，不利汽車等產業外，甚至連晶片業最終也反受其害。

晶片荒令晶圓代工訂單接到爆，榮景延續至明年後肯定不是問題，但歐、美、日已砸重金投資生產線，連印度也要摻一腳，專家擔心新產能在數年後陸續投產，可能出現供應過剩而重演當年面板、DRAM等價格崩盤的悲慘歷史。

晶片荒集各大利空於一身。去年新冠肺炎衝擊全球讓車商紛紛取消晶片訂單，晶片商也把產能挪利潤更高的消費電子，但車市需求強勁復甦，讓向來採取晶片零庫存策略的車商搶不到晶片而跳腳。與此同時，車用晶片接連出現大問題，德州2月因冰風暴而大停電，從三星電子、恩智浦到英飛凌等多家晶片廠被迫停工，其中恩智浦是車用晶片龍頭。到了3月，日本車用晶片商瑞薩電子廠房起火，令車用晶片缺貨問題更緊張。

搶購囤積晶片荒惡化

去年疫情讓居家工作、視訊會議和線上教學等新型態崛起，加上封鎖措施讓大家被迫待在家裡，從個人電腦、遊戲機、視訊設備到智慧手機等消費電子產品需求大增，讓車商更難搶到晶片。

在供應受影響和需求意外強勁的同時，美國制裁華為做法，刺激中國的小米等多家手機廠，除害怕自己成為下一個被制裁對象外，也想辦法去爭奪華為的市場，因此各家廠商紛紛搶購並囤積大量晶片，使晶片荒問題不斷惡化。

普遍預期情況在下半年可望開始好轉，但好轉不代表問題得到解決。思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）預期晶片短缺影響全球供應鏈的問題可能會持續至少6個月，在晶片商不斷增產下，未來1年到1年半的供應將持續改善。

缺貨源頭並非汽車業

全球第3大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，目前公司產能已經全塞滿訂單，整個業界晶片供不應求的情況，可能持續至明年底甚至是後年才得到解決，為滿足市場需求，格芯今年計畫投資14億美元蓋新廠，明年投資金額將增加1倍。