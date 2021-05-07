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3低選股術 專挑超值股 便宜有好貨

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

指數來到17000點的高檔，「低」才是在現階段的台股中獲利、自保之道，本期的特別企畫單元分別從3大面向找出「相對低」的好股票，專家提醒，千萬別只顧著看天花板，也要懂得低頭彎腰撿珍珠！

第 1 低 股價低：25元以下低價銅板股挖寶

第 2 低 跌深低：龍困淺灘的落難好股票

第 3 低 PER低：財報獲利找低本益比股

近期台股多頭氣盛，尤其許多蟄伏了20、30年的低價傳產股，以往股價長期趴在地上漲不動，這次因為受惠原物料價格大漲、通膨壓力升溫，再加上拜登提出2.3兆美元基礎建設的利多激勵，股價一飛沖天。

目前台股控盤的主力是內資，而內資大戶向來偏好最能吸引市場人氣的低價銅板股，尤其如果搭上熱門題材，更會集中火力拉抬整個族群一輪猛攻。投資人在挑選低價銅板股時，大致上可分為穩健價值型與積極轉機型。

穩健價值型

高殖利率、獲利佳

在價值型銅板股方面，本文針對股價15～25元的個股，透過4個標準篩選，分別是：去年EPS超過1元、預估現金股利殖利率大於5%、本益比（PER）低於20倍、股價淨值比（PBR）低於2倍。一般而言，銅板股的股價之所以偏低，就是因為營運績效不穩定，甚至陷入虧損，所以假如公司不僅能創造盈餘，還可以配發現金股利，表示有足夠現金流量支應，經營實力與財務結構應當不弱，進一步加上評價考量，在當前創下17000點史高的台股盤面中，本益比與股價淨值比同時偏低，那或許就是蒙塵的珍珠了，擔心追高操作的投資人，不妨低頭彎腰撿珍珠。

亞昕（5213）為上櫃營建股，在林口陸續推出多個指標性建案，因此在市場上有「林口王」的封號，近年觸角從林口跨足到雙北、苗栗、台中，去年各地建案銷售狀況佳，全年銷售額共90多億元，EPS達到1.76元，並決議配發2元現金股利，殖利率高達8.13%。

其實亞昕幾乎每年都可維持獲利，也都能配出現金股利，營運反而不像其他營建股大起大落。展望今年，粗估總案量達460億元，未來成長動能再提升是值得期待的。因為高殖利率題材吸引買盤介入，股價雖拉升一波，不過也才剛回到每股淨值23.48元之上，評價仍便宜；再從月K線的長期角度觀察，大量高點24.8元若能站上，則大底確認完成，中長期股價表現可持續追蹤。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/5/7 No.1248】

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