中小型錯殺股好機會 逢低布局等待攻勢再起！

【文／蔡明翰】

今年初美國新冠疫苗開始施打後，進度超乎市場預期，市場認為美國經濟活動將快速復甦，生活型態恐再度出現轉變，居家辦公與遠距教學的需求恐逐步降低，因此股市資金由疫情受惠的科技股流出，轉向疫情受害的消費、觀光、原物料、航運與金融等族群，導致全球股市皆複製美股的資金流向，由高位階的成長股轉向低位階的價值股。

嗅到資金流的方向，外資對於台股中的電子權值股自然轉向保守的操作，農曆年後電子權值股表現轉為相對弱勢，但疫情後經濟持續復甦之下，國際股市維持多頭格局，因此台股中的資金由電子權值股撤出，流向非電與中小型族群，使得農曆年後櫃買指數維持相對強勢，沿著月線持續向上震盪創高，但近期在漲多之後持續在高檔出現爆量拉回，引發獲利了結賣壓，技術面稍有轉弱的跡象。

中小型股行情未結束

市場擔憂中小型股高檔轉弱後恐出現長波段的修正，但全球經濟復甦格局不變，市場並未出現系統性風險，加上由資金流的角度觀察，在美股當中，科技類股維持相對弱勢，加上台股的電子權值股反彈時成交比重仍低，顯示反彈主要架構在賣壓的減輕，並非買盤的回籠，資金並非全面性的回流電子權值股，因此電子族群的跌深反彈續航力道仍有待持續觀察。

反向而言，中小型股的資金行情仍未正式結束，因此在美國科技類股轉為相對強勢與台灣電子股成交比重回到7成之前，中小型強勢族群在拉回整理讓短線漲多所引發的賣壓宣洩後，仍有再次轉強創高的機會，近期漲多拉回整理之時仍可持續布局。

中小型族群近期漲多整理、甚至拉回時將可視為再進場的良機，但在選股上仍需把握幾個原則，一為基本面表現相對較佳的個股，雖對於大量的中小型股做基本面分析具有一定的困難度，但股價會說話，在2月之後資金流向中小型股，基本面相對較佳的個股多出現強勢表現，因此2月以來股價表現相對強勢的中小型族群可多加留意。

尤其中小型族群可運用市值為重要的觀察指標，建議選擇市值低於150億元，在市值偏低之下較適合目前資金流動方向，股價續航力相對較高，另外，中小型股的主要買盤仍來自於內資，其中投信的籌碼相對容易追蹤，因此可留意長、短線投信皆偏多操作的強勢中小型股，即使短線漲多進入震盪整理，但籌碼未鬆動之下，預期整理後仍有轉強再創高的機會，但中小型股風險相較權值股仍偏高，因此建議應分散布局。