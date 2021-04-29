得碳權者得天下 過去冷門股就將走出寒宮

【文／周代運】

近期，投資人可能會覺得很驚喜，本來印象中的牛皮股，例如中鋼（2002）、台泥（1101），因為盤子大股性向來總是雷打不動，怎麼突然像沖天炮一樣連續飆高？其實，不講不知道，一講嚇一跳，推動這些牛皮股噴出的，正是因為碳權與碳交易。在這題材下，陸股的鋼鐵股也是全面創高。

而碳權到底是什麼？未來會有多好？又將推動哪些好股票？這些都絕對是下半年台股投資人最該關注的議題！

美國重返巴黎協定

這波行情的引爆點，是不久前的全球氣候視頻峰會，美國總統拜登邀請40位世界各國領導人視訊開會，這也是拜登就任美國總統以來，中、美兩國領導人首次進行的會晤。

各國領導人之所以能摒除成見，共聚一堂，主要是情況已經是十分危及了。研究人員在夏威夷測的二氧化碳濃度已經達到了415ppm，而200多年前第1次工業革命開始時也就才只有280ppm，這是8萬年以來地球上二氧化碳濃度的最高值。聯合國秘書長古特雷斯也在領導人氣候峰會上披露了一個資料：過去10年是有記錄以來最熱的10年，全球氣溫已經上升了1.2攝氏度，「正迅速逼近災難的臨界值」。

還記得在美國前總統川普執政的4年中，美國退出《巴黎協定》嗎？當時推翻歐巴馬政府制定的諸多環境、氣候法規，積累了巨額氣候赤字。

碳中和為全球目標

在這危機下，現任總統拜登上臺之後，立即扭轉了川普時期的做法，不僅重返《巴黎協定》，而且還在此次峰會中提出了更具雄心的氣候目標—擴大美國政府的減排承諾，到2030年將美國的溫室氣體排放量較2005年減少50%，並在2050年實現碳中和；在大陸的部分，達到碳中和目標則是在2060年。

那麼，各國講的碳中和，又是什麼呢？其實就是指企業、團體或個人測算在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放，實現二氧化碳的「零排放」。所以說穿了，做到碳中和就是做到二氧化碳零排放。