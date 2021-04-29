透視資本支出玄機 從今日擴產找出明日飆漲黑馬

【文／陳威良】

台積電（2330）宣布上修今年資本支出金額高達300億美元，南亞科（2408）也規畫砸下台幣3000億元投資DRAM新廠；每當企業計畫擴大投資，總被視為股市的頭條大事。到底何謂「資本支出」？從財報當中如何尋得這項關鍵數據？又該如何解讀其對股價的影響？

財報中的關鍵數據

「資本支出」就是公司擴充廠房、增購機器設備等相關投資支出，這項投資線索可以從現金流量表中的「投資活動之現金流量」觀察，如果是正數，表示公司有處分廠房、設備的收入進帳，但我們要留意的反而是呈現負數的公司，這表示公司正透過資本支出擴大產能。因為大多數公司會與重量級客戶簽定保密條款，無法對外透露細節，不過隨著未來訂單量大增，公司若想順利交貨，必定得先擴廠、增加設備來因應需求，所以資本支出大增，可視為公司業績將出現成長爆發性表現的風向球，具有領先指標的效果。

資本支出呈現大舉攀升的趨勢，隱含透露公司接獲了大訂單，一旦未來營運進入成長階段，往往會激勵股價大幅上漲。至於公司資本支出的金額要達到多少，才算是大手筆的投資呢？因為個別公司規模大小、產業屬性不同，不宜以絕對金額直接比較，因此建議可以先篩選當季資本支出同時呈現季增與年增，並進一步比較是否較過去近4季資本支出的平均金額呈現倍增。

要提醒的是，資本支出並非短線選股法，因為從投資支出到業績成長，必定會遞延一段時間才發酵，所以適合規畫中長期操作。如果發現公司的資本支出跳增時，可先酌量在低檔布局基本持股，後續觀察營收開始明顯成長時再加碼，並可適時搭配技術指標進出。

台積電是最佳範例

再回到台積電來看，歷年來外資總是特別緊盯資本支出的金額是否持續上修、是否領先競爭對手。從2016年開始，台積電年度資本支出首度超過百億美元，到了2019年、2020年更分別快速跳增至149億美元、172億美元，預估今年將創下史無前例的300億美元；而反映在業績方面，EPS由2016年的12.89元一路成長到2020年的19.97元，創下歷史新高，股價在這段期間的累積漲幅超過4倍，由此可知資本支出所帶來的長線威力。