全球央行各出大招 二帶二路掀起全球基建風潮

【文／阮文非】

儘管經濟急速回升，但各國央行仍不斷向經濟挹注龐大資金，即使通膨壓力大增也在所不惜，就是要確定經濟擺脫疫情衝擊而復甦。歐、美、日等主要國家央行，即使經濟已明顯好轉，卻仍持續極寬鬆貨幣政策。相反地，俄羅斯、巴西、土耳其、奈及利亞…等經濟疲弱的國家央行，卻為了穩定經濟而升息。

與此同時，在歐、美主要國家聯手對抗中國之下，中國的一帶一路備受挑戰，美國似乎有正推出其版本的一帶一路，除了配合美國的基建之下，同時一起制衡中國。外界形容全球正出現「二帶二路」。在此情況下，似乎可能掀起全球基建風潮，對原物料行情絕對是大利多。

先進國家央行各有難題

美國準會目前基準利率水準在0%到0.25%區間。在通膨與就業有進一步實質增長之前會維持每個月買債1200億美元，目前聯準會主席鮑爾不對何時削減買債規模定出時間表，並暗示維持利率區間到2023年，理由是目前美國經濟未完全復甦，且復甦過程並不順暢。

歐洲央行目前基準利率為0%，但存款利率為負0.5%，被視為央行藉此來實施負利率政策。央行承諾繼續透過規模2.2兆美元的「緊急抗疫購買計畫」（PEPP）來繼續壓低債券殖利率，並向銀行業提供超低利率的貸款，來為歐元區成員國、企業和家庭提供容易取得融資的環境，直到疫情危機告一段落。歐洲央行決策高層表示PEPP至少執行至明年3月，並且只有在必須要的情況下才會讓全部使用PEPP的所有經費。由於接種速度緩慢拖累歐元區經濟復甦，歐洲央行總裁拉加德一再警告太早結束振興措施是相當危險決定。

日本央行目前基準利率負0.1%。外界認為日本央行會繼續維持其貨幣政策不變。因為當全球許多地區開始擔心極寬鬆貨幣政策會令通膨壓力開始急速上升之際，日本央行迄今仍未看到日本的通膨率，能在現任總裁黑田東彥在2023年4月卸任之前能達到2%目標的跡象，這讓日本央行在執行貨幣政策措施上必須更富彈性。因此外界將密切監督相關因素如何影響日本央行在購買公債與ETF等方面的市場操作，和日本央行把日本10年期公債殖利率浮動區間擴大至負0.25%到0.25%區間後，一旦債息飆高時，日本央行會否迅速出手拒止其升勢。