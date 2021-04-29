台股接力賽 行情擘畫 強股大PK

【文／編輯部彙整】

自去年以來，台灣經濟不受疫情影響表現優異，股市同步火熱，漲勢驚人的台股，也讓外資圈對行情樂觀看待，先前瑞銀將台股指數目標上修至17470點，摩根士丹利更喊出在樂觀情境下，預測指數有望上看19000點。不過，摩根士丹利與瑞銀也提到，現在台股評價已來到歷史高峰，投資人應「選股不選市」。

台股爆量又創高

專家預測台股走勢

在去年新冠疫情正盛時預言「台股會旺10年」的投信投顧公會理事長張錫，在今年3月就曾直言，半導體產業將領軍台股攻上萬八，近日更進一步表示，台灣製造業的轉型，改變過去企業微笑曲線的樣貌，從微笑的曲線逐漸走向「一字型」，意味台灣產業結構的改變，反映在台股投資價值上，就應該用更高的評價來看台股，而這也是他持續看好台股的主因。

玄學專家文昌居士則表示，從立春八字來看，今年台股大多頭就是一路往上走到第3季，指數有機會上看21000點，甚至不排除往更高挑戰，惟第4季會出現大震盪，這是大家要特別小心留意的。

在台股指數站上萬七後，金管會主委黃天牧也曾以「審慎投資、注意風險」這8字箴言來提醒投資人。到底現在是該拚一把？還是居高思危？讓我們來看看市場6位專家對台股的後勢看法與建議。

波浪大師 林隆炫

去年3月全球在新冠疫情衝擊下，美國展開大印鈔的世界金融大戰，全球股市展開世紀大行情，台股更在中美爭霸戰之下漁翁得利，不只是台灣錢淹腳目的資金行情，更是景氣大爆發的產業行情，在二合一的大利多下，台股由去年3月8523點直上今年4月的17630點，13個月漲幅高達1倍，未來何去何從？眾人矚目。

若從大自然法則技術分析觀點，現在正是世紀大轉折的關鍵時刻（可參考非凡出版的《2021世紀大轉折》一書），今年全球共同面臨1932年世界大蕭條以來第13、21、34及89年世紀最大轉折，今年最可能出現驚天動地的衝擊，極端好去年11月台股144個月轉折突破12682點創下歷史新高，如同民國75年12月台股144個月轉折1039點創下歷史新高，爾後又漲了12000點直上12682點，但12682點在連漲13個月反轉大跌8個月直下2485點，這是目前台股面臨的最大風險。