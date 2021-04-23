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美中打架 台企遭殃 科技股大洗牌 誰漁翁得利？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

中美貿易戰延燒多年，但之前的華為禁令在提出到執行延宕了近1年，相關族群在應變措施與尋找其他客戶補足訂單下，實際衝擊並未原先想像的大。

美中科技角力的重心

但在華為事件之後，廠商皆體會到美中科技戰對產業的衝擊極大，尤其在上游的半導體產業因技術門檻高，為美中科技角力的重心所在，並且近期美國商務部再次發布新一波的封鎖令，主要針對更先進的超級電腦領域，將7家來自中國的超級電腦相關組織和企業，加入到實體名單之中，禁止美國企業向他們進行商業活動，並且不像華為禁令給於緩衝時間，相關產業幾乎於訊息出爐時，即接獲禁止出貨的訊息。

其中被點名的中國飛騰之晶片由世芯-KY（3661）進行部分設計，並且由台積電（2330）代工生產，但2家公司的股價表現卻截然不同，台積電股價延續震盪整理格局，但世芯-KY卻是出現連續重挫，其中的關鍵為競爭力的高低與客戶的集中度。

台積電具有高度產業競爭力，尤其在先進製程中為產業的絕對領先者，加上產品應用與客戶分散，即使飛騰無法出貨，影響有限，並且目前產能供不應求下，飛騰空出的產能隨即由其他客戶補上，對台積電幾乎不會有影響，但世芯-KY客戶集中度高，飛騰占今年營收比重約4成，4月開始停止出貨將使營收較原先預期縮減25%，雖全年仍能維持正成長，但目前資金趨勢仍偏好非電族群，因此世芯-KY股價修正幅度遠高於基本面。

但回歸過去美中科技戰的經驗，當戰火再起相關族群重挫之時，若能勇敢進場逢低承接，持股2～3個月後多為獲利，主因為當下市場容易過度反應，加上公司持續應變之下，衝擊多較原先預期為低，因此，近期世芯-KY股價在止穩量縮之後，仍值得長線逢低分批布局。

台積電具有產業間的高度競爭力與產品線分散優勢，以整體晶圓製造產業觀察，前3大公司分別為台積電、三星與英特爾，而先進製程的競賽帶來資本支出與技術門檻的快速增長，導致一線與二線廠商差距持續擴大，甚至英特爾與台積電的差距皆維持在兩個世代左右，因此，即使英特爾投入資金將跨入晶圓代工產業，預期對二線廠將有所壓力，但對台積電影響相當有限。

台積電龍頭格局不變

甚至目前最強的追兵三星與台積電皆維持1年左右的差距，但每次三星在產品初期量產時良率相對較低，因此實際與台積電的差距仍維持在1年以上，今年台積電與三星將跨入3奈米的市場，預期台積電量產不會有太大疑慮，但三星能否正式產出仍存在極大疑慮，長線台積電仍將維持龍頭格局不變，中長線仍為台股護國神山。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/23 No.1246】

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