20檔EPS意外驚喜股 醞釀營收財報再攻一波行情

【文／林明謙】

營收、財報成績陸續公布，本文要從第1季營收持續成長、甚至是創高的個股中，帶你搶先找出潛力股，特別是營收走高的大成長潛力股，哪些股價還沒有大幅上漲？可能正準備大漲？再來，也看看「業績與股價表現背離」的股票，當中有哪些是股價被錯殺，而有可能是買進時機？以及投資人該如何觀察與操作？

Q1創新高股浮上檯面

今年第1季是一個淡季不淡的第1季，出現許多營收持續走高、甚至創新高的個股，尤其是較去年第4季大幅成長的個股，通常是法人特別注意、也容易認養的標的，因為這代表其第1季獲利也有機會創新高，而第1季獲利數字一好，基本上2021年全年的EPS就容易創高，甚至是大幅的成長。

今年是基本面帶動資金面行情噴發，尤其是3月營收與第1季營收成長可以漲一波，接下來的4月營收成長也可以漲一波，而5月中旬之前公布第1季的EPS還可以再漲一波，因此多頭不乏上漲的利多題材。

現在我們可鎖定第1季營收較去年第4季大幅成長的公司，接下來在第2季也很有機會持續走高，撇除市值過小的公司之後，筆者選出20檔可以優先留意的成長股，也許後續EPS也會令人意外，以下針對部分公司進行說明。

台塑化（6505）第1季營收1303億元、較去年第4季大幅成長25.5%，EPS為1.88元，較去年第4季的1.07元大幅成長，可以推估第2季的財報應有機會持續成長，因此台塑化的股價近期逐漸攀高，來至103元、準備再創高點，留意不可再跌破95元即可。

聯電（2303）第1季營收來至471億元、較上季成長4%，同時也創下單季的新高，聯電去年第4季是每股大賺0.92元，營收再創新高，說不定今年第1季有機會賺個1元，全年度的獲利具有想像空間；公司先前表示晶圓代工價格仍有上漲空間，今年平均銷售價格將成長4%～6%，因此後續的確具有成長動能，目前股價在54元附近整理，還沒有突破年初的高點59.4元，外資高盛更給出70.8元的目標價，讓我們拭目以待。可留意股價不跌破50元大關則可望續強。

統一（1216）第1季營收來至1154億元、較上季成長8.4%，而上季的EPS是0.62元，推估第1季EPS應該有機會賺個0.7元、0.8元，在統一中控獲利能力恢復後，內、外資多樂觀預估統一全年度EPS可望挑戰4元，股價近期才剛開始突破去年上半年的高點74.8元，顯示統一的股價漲幅仍然不大，正在慢慢回升，拉回不跌破70元則可以留意。