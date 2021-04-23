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半導體產業行不行？缺貨難解 Q2主流看驅動IC

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／邱創學】

台積電（2330）在4月15日召開法說會，就內容而言應該不差，如Q1每股獲利5.39元、毛利率52.4%、營益率41.61%等，表現相當不錯，2021年資本支出由250億～280億美元調高至300億美元，這表示未來訂單看好，所以全年營收由14%～16%調高至20%（以美元計價）。

自由現金流量找問題

台積電同時也調高半導體景氣，如半導體成長由8%調高至12%，晶圓代工由10%調高至16%，在先進製程比重，5nm由2021年Q1的14%增至Q4的27.9%，7nmQ1的35%雖小降至Q4的29%，但5nm＋7nm先進製程的比重由49%增至57.8%，台積電的先進製程愈來愈優勢，這麼多好消息為何台積電反而次日股價是下跌9元呢？主要是自由現金流量轉負會影響配息能力，存貨周轉天數增加、負債比率增加等影響後續動能。

由於台積電大額提高資本支出當然會增加折舊，2020年折舊約3380億元，估2021年由原估4084億元增至4265億元，增加181億元，2022年由原估4793億元增至5223億元，增加430億元，不過，這是因應未來訂單需求必須付出的代價，如2022年可增加獲利1018億元，因此折舊應無傷大雅。

但因大量投資在自由現金流量發生一些問題，來自投資使現金流量流出2020年約5057億元，但2021年將快速增至1兆1023億元，2022年是1兆2818億元，融資需求也造成2020年886億元、2021年增至193億元、2022年是452億元的大量現金流量流出，雖然台積電是很會賺錢的機器，但最後是2020年現金流入約2047億元，但2021年開始逆轉呈現流出29億元，2022年更是流出185億元，這將嚴重影響台積電爾後的配息能力，以及公司必須花更多氣力來發債籌資，會增加股本及流動浮額的不穩定度。

台積電這次法說會資料中，也發現有存貨周轉天數及負債比率增加問題，雖然晶片缺貨聲不絕於耳，但台積電財報顯示存貨周轉天數由2020年Q1的48.44天增至Q4的89.9天，營運周轉天數也由66.78天增至105.2天，似乎不像市場晶片想像的樂觀。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/23 No.1246】

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