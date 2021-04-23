華爾街專家打對台 抱緊聯準會大腿就對了！

【文／阮文非】

目前金融市場出現不少違反過去「慣例」的狀況，像大宗貨幣行情大漲、但通膨仍未失控，市場憂心通膨壓力愈來愈大、但金價就是漲不動，公債殖利率上升向來不利股市漲勢、但美國等股市不斷走高，甚至還創新高。

還有，多國央行批評或禁止使用比特幣等虛擬貨幣，但其價格不斷走高，即使近期急跌，以其價格波動劇烈慣性來看仍屬「正常」走勢；油價大漲向來不利航空與航運，但這兩大類股今年來漲不停。

太多互相矛盾和違背過去經濟法則的事，現在全都出現在金融市場裡，也許在前所未有的大疫情和史上未曾有過的超寬鬆貨幣的情況下，已扭轉所有市場法則。如果我們再像葛拉漢等市場大空頭那樣，死守過去經驗法則，只會不斷誤判情勢。簡單說，也許以反向思考、甚至簡單的反過來解讀，更能掌握市場未來趨勢。

市場反常現象一籮筐

美國近期公布數據都顯示其經濟強健成長，外界認為這跟其不斷加快新冠肺炎疫苗接種速度有一定關係。但德、法等歐洲國家也在進行接種，疫情卻仍讓人憂慮，更不用說印度和巴西等重要新興國家的疫情仍然失控，經濟還有待復元。尤其新變種病毒傳染力愈來愈強，阿斯特捷利康疫苗因可能出現罕見的嚴重副作用，而被多國暫停對年輕族群施打，拖累接種速度。

偏偏在這種情況下，國際貨幣基金（IMF）和不少國家強調疫情仍是經濟要面對的重要風險，同時卻紛紛調高全年經濟預測或看好前景。IMF首席經濟學家柯本納夫（Gita Gopinath）表示，儘管疫情發展仍具高度不確定性，但全球擺脫疫情與經濟危機態勢卻愈來愈清晰。尤其美國年初推出1.9兆美元紓困案和各國執行接種行動，讓IMF對全球經濟愈來愈有信心。

IMF在4月發表最新世界經濟展望報告裡，把今年全球經濟成長預測值從1月時預估的5.5%調高至6%，明年從4.2%調升至4.4%。其中，先進國家今年經濟成長預測從4.3%上修至5.1%，明年從3.1%上修至3.6%，新興市場今年從5%上修至6.7%，明年從5%上修至6.3%。今年各國成長率預測部分，先進國家裡美國與西班牙各達6.4%，法國5.8%，英國5.3%、加拿大5%；新興市場裡印度12.5%、中國8.4%、土耳其6%、墨西哥5%、俄羅斯3.8%、巴西3.7%、南非3.1%。以目前疫情來看，這些預測似乎有點太樂觀。

值得注意是，中國剛公布第1季經濟成長率竟高達18.3%，前IMF副總裁朱民卻提出，今年看宏觀數據必須小心有虛擬現象。因為去年的比較基期太低，因此今年的成長率數字不能反映真實情況，他稱之為2021年的「數據幻影」。雖然他說的是中國，但這何嘗不是全球的縮影！