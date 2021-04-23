搶 抱 拋 獲利3部曲 高勝率術一手掌握

【文／李蜀芳】

台股進入風起雲湧的擴延波，甚至可能已進到邪惡第5波的搶錢行情階段，應有許多人既想搶搭此時股價乘風破浪的飆速列車，但又怕被資金瘋狗浪給掃到，小心當了最後一隻白老鼠恐將長期住進套房，在此前提下針對擴延波的當沖技巧以「斷」、「捨」、「離」三字來論述給讀者提供操作參考。

第5波最怕猶豫不決

「斷」：當機立斷重勢＞重質。第5波操作最怕猶豫不決先買或賣，且往往最高點與最低點會出現在開盤前15分鐘內，故須即時決定標的及多空方向，而往往邪惡第5波發球權掌握在業內、主力手上，故建議可從資增券增價強股做多，熱門股配合法人買賣超去選擇操作標的，反之資增價弱法人賣可偏空配合盤中江波走勢圖過前高出量買、破前低出場的紀律操作。

「捨」：能捨方有得。不要股票每一檔都好，吃碗內看碗外，一下子想沖好幾檔，請問變盤時您來得及處理嗎？過度貪婪為當沖兵家大忌，同樣道理做錯該停損時不可心存僥倖抱過夜，若讀者屬虧錢就不賣的人就不宜當沖，因往往會賺少賠大，到最後一堆股在手住進套房。

操作時必須保持以下幾種心態：（1）不預設多空立場只管當天個股漲跌；（2）量少冷門股、牛皮股寧可不做；（3）以熱門題材股借力使力，如：出量股、證券股、法人買賣超、同族強勢看一線股做相關二線股。

「離」：保持距離以策安全。當沖操作不能感情用事，該空、該多是順應當日多空氛圍無關此檔個股質優或不優，討論是否是業績股？應是做波段持有的人該思考的問題不是嗎？一檔個股該向上沖或是向下沖，若以自我主觀判斷不尊重當日個股強弱的人往往皆是當沖的輸家。

例如：利多反映則多、利多不漲當空則空；利空反映則踢落水狗。前日漲停開盤氣勢不強則沖高，無力時當沖做短空，反之則短多；不一定只沖手上的個股，因為您的個股不一定是熱門股，如果您的個股不夠熱，當沖價差會夠大嗎？如果不能罷脫個人心中的桎梏，試問如何沖出一片天？是故若非電資金流向比大幅升高，則當沖應以非電為主，不能和錢作對過不去心魔。

換言之，操作講究的就是快、狠、準！面對不確定因素仍高且國際股市又易大起大落的前提下，如何能在當沖人人想沖的環境下取得先機成為少數贏家呢？筆者認為基本前提便是要取得先機！