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投信壓寶中尋寶！ 季賺3成 27檔基金跑贏史高

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

有鑑於富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、元大金（2885）、開發金（2883）、新光金（2888）、國票金（2889）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、台新金（2887）、合庫金（5880）、華南金（2880）、日盛金（5820）等15家金控，於2021年第1季的獲利就已經達到1920億元，與2020年第1季相比成長了超過100%以上，並且已達2020年全年的一半獲利金額，這也顯示出整體股票市場的表現，在2021年第1季可說是非常的亮眼，挹注了台灣金控公司在第1季的獲利繳出讓人驚豔的成績單。

如果今年Q2台股仍然是呈現多頭格局，那麼投資人該怎麼樣選股來操作呢？其實看到各家金控公司賺得盆滿缽滿，真的是讓人好不羨慕，如果我們可以把自己的資金讓這些賺得盆滿缽滿金控公司來做操作，那該有多好。

含金量高績效逆轉

其實透過台股基金就可以達到上述的願望，因為大多數的金控公司旗下都會有投信，而這些投信也大多有發行台股基金，如果母公司的操作獲利佳，相對的旗下基金的績效也應該不會差到哪裡去。

既然今年Q1台灣金控公司的獲利如此亮眼，想要買以投資金融股為主的基金，投資人可以參考元大台灣金融與保德信新世紀兩檔基金，這2檔基金在2021年2月前5大持股分別為中信金、富邦金、國泰金、兆豐金、玉山金與台化（1326）、國泰金、中信金、富邦金、元大金，屬於含「金」成分比較高的基金。

國內的股票型基金主要是以打敗大盤為最基本的績效，也就是說在多頭的市場基金的績效要能夠比大盤的漲幅還要高，而在空頭的市場基金的績效不能比大盤還要低，我們來看幾個實務上的例子。

附表1為統一奔騰、統一黑馬、野村成長、野村積極成長、野村中小-累積類型等5檔國內股票型基金的績效表現與規模數據，其2021年Q1的績效表現分別為32.31%、30.85%、28.37%、28.24%、27.29%，而台灣加權指數Q1的漲幅為11.53%，以打敗大盤的角度來說，這5檔基金2021年Q1的績效表現都比大盤還要好，顯示出基金經理人在多頭市場的選股能力卓越。

如果再去觀察2020年Q1上述5檔基金的績效表現分別為-18.18%、-17.51%、-21.18%、-20.90%、-18.86%，光是從這5檔股票型基金2020年Q1的績效表現就可以看得出來，國內股票型基金大多是以看多操作為主，當遇到利空來臨時，該期間會出現負績效的情況。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/16 No.1245】

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