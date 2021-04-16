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全球瘋搶晶片 概念股強強滾還能追嗎？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年以來晶片大缺貨、搶產能訊息此起彼落，主因在於後疫情時代，各國政府除了印鈔外，加速數位轉型。5G、AI、HPC（高效能運算）需求日增，加上汽車從機械系統走向電子控制，光是需要的IGBT（絕緣閘雙極電晶體）、MCU（微控制器）、CIS（CMOS影像感測器）、MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）、PMIC（電源管理晶片），需求水漲船高。

檢視全球最大的晶圓代工廠台積電（2330）2020年營收占比發現，車電每季占比都沒超過4%，甚至去年台積電等業者曾提醒車用客戶，因為疫情使消費電子、高效能運算產品需求大增，車電若因疫情短期砍單，未來產能恐怕要不回來。

歐洲國家中，德國的英飛凌（Infineon）、荷蘭的恩智浦（NXP）、瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）多半為自行研發生產的IDM大廠，外包比重不超過3成，現在這些IDM大廠幾乎滿載，只能找台積電、聯電（2303）等外包廠來救命。

市場MCU供不應求

自駕車晶片又與HPC關連很大，像是輝達（NVIDIA）的GPU目前只有台積電、三星的先進製程有辦法生產，包括ADAS（先進駕駛輔助系統）需要大量的CIS、5G射頻來滿足光達（LiDAR）。成熟製程又牽涉到去年第4季以來8吋廠代工產能滿載，筆者在1124期中「8吋晶圓代工廠翻身」一文提到，這些早已退燒的製程，因為疫情形成的「新常態」，如MCU出現鹹魚翻生。

筆者在1224期提到的松翰（5471），主要產品為影像控制IC與醫療相關MCU，去年獲利寫下歷史新高，大賺10億元以上。董事長陳賢哲更因為投資Zoomvideo成為台灣的隱型首富，還出手救援搖搖欲墜的北極星藥業（6550），花了30億元買下原始股東2成持股。

盛群（6202）由於聯電奧援，交期遠低於國際IDM大廠，因此順勢拿下許多轉單，去年10月微控制器產品導入現代汽車（Hyundai）的音效模組，全年獲利10.3億元，與2006年的10.6億元歷史高點相去不遠。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/16 No.1245】

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