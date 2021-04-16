國內 外大老看景氣 多空 高低 熱點 轉折點

【文／林明謙】

整體來看，在去年漲了2〜3季之後，今年的全球股市還繼續的在創新高點，漲到現在大家會覺得害怕這是正常的，中長線上，股市仍然是朝著多頭來前進，因為科技是一直在進步的，永遠會有都會有新的市場、新的產品；只不過抱股的過程中，有順風時期、也一定會有逆風時期，這是要賺錢的所要付上的代價。

葉倫加稅、全球接招

來至第2季，又進入全球股市的轉折點了，到底股市會持續的漲漲漲，還是可能出現拉回，透過國內、國外重量級專家及產業大老對於景氣與行情的看法，並加以分析說明，從這些專家的說法中，可看出哪些景氣與行情的端倪？

新的美國財政部長「葉倫」一上台後就發表演說來呼籲實施「全球最低企業稅負」，而且直接提到「正與G20國家合作，就全球最低企業稅率達成共識，避免惡性競爭」，而G20的財金首長也共同回應，承諾將於今年7月時對全球最低企業稅率達成共識。

在拜登總統的8年2兆美元基礎建設大業中，計畫將企業稅上調到28%，並計畫提高全球最低企業稅率至21%，估計將會為美國帶來5500億美元稅收。但要調稅，華爾街與科技大老們絕對不會領情。

其實，拜登政府一開始的財政支出、撒鈔票政策，這讓全球股市拍手叫好，但背後籌措資金的來源，勢必是要加稅來增加稅收，這只是時間的問題，股市不能只有看利多的部分，後面必然也會有相對應的利空。而且，增加稅收來因應政府赤字，這幾乎就是全球各國財政部長要面對的挑戰，尤其是換上新部長，多半就是要實施新的稅制，畢竟政府用盡一切貨幣政策和財政政策來刺激經濟，大家口袋都賺到錢之後，當然就也得回饋給國家。

因此，全球股市不會順風一直走下去，畢竟很多股市都創歷史新高了，聯準會雖然不會立刻緊縮資金回來，但美國一定會採取一些降溫的政策，加稅就是其中的一個方式，難怪包含蘋果在內的美國科技尖牙股們的走勢一直受到壓抑，看來股價要持續上漲，需要企業更傑出、更突破的表現。

庫克對AR寄與厚望

蘋果執行長庫克近期提到了對AR擴增實境裝置的期望，簡單來說，他認為未來人們的對話與溝通，如果有圖表的來加強輔助的話，那將會是一件方便的事，可以試想電影鋼鐵人動不動就在空中拉出一些圖表，到處點來點去，這在未來有機會藉由頭戴裝置來實現！