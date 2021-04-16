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中美對壘大攤牌 全球資金揮軍亞洲新興市場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

外界原本認為，作風溫和的拜登上台後，中、美關係至少不會再像川普任內那麼惡劣，但從目前的情況來看，局面似乎比川普時更嚴重。中共中央外事辦主任楊潔箎3月跑到阿拉斯加痛罵美國17分鐘成世界焦點後，中、美關係沒有變得更好，美國為首的西方軍艦一艘接一艘到中國南海，美國神盾艦甚至跟中國遼寧號「擦肩而過」！

拜登對華政策快定調

過去中、美吵架，尤其軍事對峙讓市場擔心擦槍走火，多少影響國際金融市場，但美股卻繼續走高，顯示市場目前焦點根本沒放在雙方可能發生軍事衝突，反而愈來愈多外資尤其美、日、韓企業陸續搬離中國後，兩國交惡更加速外資從中國流向越南、印度、印尼到台灣等亞洲國家，讓其經濟可望成為中、美博弈下的贏家。

今年剛好是中、美乒乓外交的50周年，1971年4月中國與美國的桌球隊互訪讓兩國關係破冰，為1979年正式建交舖路。50年後的今天，中、美兩國關係愈來愈緊張，就在美國參院把被視為針對中國的《2021年戰略競爭法案》審議押後至4月21日之際，說巧不巧，同樣是4月，卻突然傳出美國氣候特使訪問中國，似乎顯示兩國在競爭變激烈同時，仍然有合作空間，這也正好符合拜登對外政策的立場。因此引起外界揣測經過半個世紀，中、美是否繼乒乓外交後，藉氣候外交來扭轉關係。

但50年前，美國對中國仍抱有許多期待，希望協助中國開放經濟來改變。但去年新冠肺炎搞成全球疫情大爆發，歐美民眾對中國仇視的態度高漲，也因中國違反太多承諾與約定而吃大虧，氣候外交肯定不可能讓兩國關係回到過去。

美國國務卿布林肯認定中、美之間是該競爭時競爭，能合作時合作，要對抗時必對抗的態度。在人權與地緣政治等互不相讓的情況下，加上美國已拉攏歐、日、印、澳等多個國家組成抗中陣營，在中國不斷搞戰狼外交之下，中、美關係不進一步惡化已屬萬幸。在可預見的未來，外界認為中、美關係不會好轉，拜登在年中部署好內政與外交之後，可能會推出更全面性的對華方案，會對華全面性到什麼程度，目前誰也難以預料，但可以肯定美國的兩岸政策，已從過去戰略模糊變為愈來愈清晰化。

美國國務院發言人派斯發表聲明，允許美、台官員前往對方官署會面，國務院官網也強調台灣是充滿活力的民主國家，在國安與經濟上的重要伙伴。放寬美、台交往指導，並讓「一個中國」政策界定更清晰，從過去只做不說，變成能做能說，不再像過去那樣採戰略模糊。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/16 No.1245】

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