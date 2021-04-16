再衝一波換股術 飆股車輪戰 換對股賺更多

【文／許博傑】

清明節過後的台股在外資歸隊、加上內資持續偏多的狀況下，讓加權指數持續往17000點叩關，只是，在去年11月以來波段漲多後，「萬七」大關前開始出現多空激烈交戰現象，大盤在4月9日出現歷史第3大成交量4374億元收黑，並且伴隨先前盤面的強勢股重挫，開始讓市場出現多空分歧的現象。

電子股去年漲多

短線有疲態漸增跡象

以電子股的現況來看，在美國宣布對中國7家企業實施制裁後，導致世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等有業務往來的公司連續重挫，拖累其他的高價IC設計股轉弱，也因此，去年以來漲多的電子股已經有短線疲態漸增的跡象；如果從技術面來做檢視，近期過高拉回與破月線的個股增多，代表電子股漲上去後獲利了結的賣壓變大，不過，因為目前市場資金充沛，所以續創高或震盪醞釀創高者仍有族群性，包括面板、驅動IC等族群，都還是扮演著主流。

然而，也因高價IC股中的短線弱勢股增加，4月中下旬的電子股震盪恐加劇，投資人必須有換股的策略與準備，所以，在目前盤勢震盪加劇的狀況下，本篇專題將針對近期的盤面變化來提供投資人8大型態的換股操作策略。

先從換股策略來看，電子股雖然基本面沒有烏雲，並且漲價趨勢明確，但波段的股價大多已反映，所以「逢高調節」或是改成「區間來回操作」將會是目前最佳策略，或者是選電子重點產業持續偏多，但技術面型態上必須是震盪整理、醞釀創高或強勢震盪的個股。

此外，由於傳產原物料漲價效應剛起，所以部分資金可以轉進剛匯集人氣的傳產股，可搶短選「剛向上突破、多頭續創高或過高拉回股」，但重點還是在於手上的現金比重必須提高，現階段最好保持5～6成持股，其餘現金可等強勢拉回或震盪時再來介入。

目前最強的型態在「多頭續創高或過高拉回」，次之則是「剛向上突破」，再來才是「醞釀創高或強勢震盪」。多頭續創高的個股觀察慣性是沿5日線或10日線往上走，一旦回到重要均線，就可切入搶短，但這些創高股在短線出現異常大量時就要警戒，以免創高隔天直接開低收低，就會出現轉弱訊號。