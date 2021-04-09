哪些族群缺很大？ 缺口在哪裡 商機就在哪裡！

【文／孫嘉明】

近期國內電腦品牌雙雄宏碁（2353）與華碩（2357）傳出筆電供不應求，市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成，華碩的供貨缺口也高達25%～30%，再加上上游電子零組件缺貨，因此第2季開始宏碁與華碩將有5%～10%的漲價幅度，也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

筆電供不應求要喊漲

近年來在5G、高效能運算及車用電子上升循環趨勢帶動，使得相關半導體與零組件需求激增、供給受限的情況下，供需緊張態勢不斷擴散，交期延後或停止出貨情形加劇，目前市場普遍預期在今年第2季將啟動新一波的漲價循環。其中，驅動IC、電源管理IC（PMIC）的供給面受到中游晶圓製造與下游封測產能吃緊影響，需求面則是面對品牌與電子製造服務（EMS）廠商、面板生產廠商對顯示驅動IC與電源管理IC的強勁需求，自去年第4季就有驅動IC與電源管理IC生產廠商漲價的消息傳出。

雖然電子零組件需求增溫的狀況持續下，半導體廠商提出示警有重複下單的問題，不過需求緊俏與供給不足的情況仍持續存在，再加上長線上5G、高效能運算及車電應用所帶出來的需求將使半導體需求不墜，相關廠商如驅動IC概念股的聯詠（3034）、敦泰（3545）、天鈺（4961），電源管理IC概念股的茂達（6138）、矽力-KY（6415）、致新（8081），後續營運表現仍值得期待。

要了解電子產品缺貨的問題，最直接的指標可以觀察標準型DRAM與Flash的報價變化，其中，DDR4 8G記憶體（揮發型記憶體，即不通電後內存的資料會清除）報價在5G手機和AI軟體對記憶體需求增加的帶動下開始攀升，今年元月報價就突破近一年來的高點；同樣應用於儲存功能的TLC Flash 512G（俗稱快閃記憶體，即非揮發型記憶體，在不通電狀態下資料依然會存在）報價也在今年3月開始上揚墊高，在未來半導體需求持續緊俏下，上述記憶體報價仍有望持續墊高。

另外也可從廠商的角度來看記憶體產業的發展，近期國際記憶體大廠美光在第1季季底時發布下季的財務預測，預估下季營收可達69億～73億美元，優於市場先前預估，其也表示DRAM市場正處於嚴重短缺狀態，全年度供給趨緊，並指出在NAND市場近期浮現穩定跡象，後續表現值得期待。整體而言，記憶體族群不論在標準型的產品報價，或是大廠對產業的看法與展望，都反映出產品供不應求，這對相關廠商後續營運是正面訊息。