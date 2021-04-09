IC設計陣容強大 電源管理 記憶體 MOSFET最火

【文／許博傑】

半導體熱度不退！盤面半導體個股仍維持多頭輪動架構，甚至美國的費半指數更是在清明連假期間大漲超過5.6%，已經再度創歷史新高，這也顯示目前市場資金仍持續追逐半導體類股。

能見度已看到年底

半導體產業鏈最上游

台灣半導體股在中美貿易戰開打後在全球的戰略地位可以說是持續提升，由於2020年疫情過後讓全球的消費性電子需求激增，近期IC設計產業可說是缺貨聲不斷，部分產品能見度已經可以看到年底，本專題將針對目前的IC設計產業鏈來做探討，找出2021年在IC設計中最火紅的次產業族群。

IC設計產業處在半導體產業鏈最上游，又可分為IP設計及IC設計業，IC產品源頭來自IC設計，IP是IC設計的智慧財產權，IP開發流程包含IP設計與IP驗證，如果白話一點說，IP就是幫IC畫圖、規畫的工作，也就是說設計出許多IC的IC設計公司都必須要有IP才能設計出產品，而這些公司在台股中最具代表性的包括創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）等。

而由於IC產品眾多，就目前大方向來看，在IC設計的次產業中包括了面板驅動IC、LED驅動IC、光通訊IC、消費性IC、記憶體控制IC、電源管理IC、網通IC、USB控制IC、輸出入控制IC、影像感測IC等，在投資IC設計產業的同時，投資人也必須弄清楚公司的產品結構，才知道這是否是未來具有成長潛力的標的。

若以過去產業特性來看，上游IP可視為IC設計天花板，畢竟這些公司本益比動輒都40倍，甚至上百倍，如果上游的IP股價維持高檔不墜甚至再創高，那麼對於下游的IC設計公司也將有帶動比價的效果，而IC設計產業今年屬於高成長產業，法人必定重視月營收、毛利率變化。

在操作個股時，這些因素必須納入考量，尤其今年缺貨喊最大聲的族群是否轉弱就是整體IC設計的關鍵，當然在股價維持輪動的同時，各次族群就可以龍頭股為指標觀察，也因為IC設計為高人氣族群讓成交量容易擴增，所以當營收公布前後股價就較易有表現，一旦出現高檔爆量收黑或族群集體重挫的現象時，就要小心是不是出現股價到頂的徵兆。