美元多空完美操作 套利！價差＋利差兩面光

【文／林昌興】

年初的驚濤駭浪始於美國公債殖利率快速上升，從低檔快速攀升最高來到1.7%，讓全球市場措手不及的產生短期恐慌，也耳聞許多市場觀點提出了機構開始棄股買債的聲量出現。不過這裡筆者先提出一個看法，如果公債殖利率上升是現在進行式，那麼債券價格應該處於弱勢回檔的格局，如果趨勢剛形成且債券殖利率從1.5%來到1.7%，那麼機構如果目前大量購債不就是逆勢操作？

美公債殖利率速升

全球市場產生短期恐慌

因此，顯而易見的這一波殖利率的上漲，主因並不是大額資金賣股買債，應該是聯準會對於未來一年的資金緊縮預期；白話來說，就是去年美國聯準會在3月將利率降為零後，加上無限量購買債券，目的在於用寬鬆的美元來不計價的救市，當美股3大指數陸續創新高而且疫情已經獲得控制後，接下來Fed面對的就是如何把放出去的大量資金控管回收，才不會變成美元資產的泡沫。

觀察美元變化，一定要從美國經濟和聯準會的動態兩方面來下手，首先看到美國經歷2020年的肺炎危機全國死傷慘重，進入2021年下半年有機會全體施打疫苗後免疫恢復經濟活動，口說無憑從製造業與服務業的復甦狀況就可看出，當疫情減緩人們願意恢復實體經濟活動後，美國本身的商業活動的力道會大於科技產業的製造成長，這也是為什麼從技術面分析無法解釋為何出現了那斯達克指數回檔、道瓊指數創新高的最大分歧，回到總體經濟就能夠了解今年的復甦會讓美國經濟有6.5%的高成長率，新興市場資金的流出會往成熟的歐美市場流入，間接造成貨幣市場的資金移轉效應。

隨時觀察美元變化

掌握美經濟與Fed動態

再來就是去年無限量的QE與美元低利率的寬鬆環境，加上川普政府希望弱勢美元提升美國企業競爭力，因此美元指數從2020年3月的高點103一路下滑，接手的新任總統拜登調整方向，如果依照民主黨過去的柯林頓與歐巴馬時期政策，政府一致堅持強勢美元是經濟實力，不再以弱勢美元為主導性，因此近期就看到美元指數從2021年年初的89.2見底後反彈已經來到93，幅度已經達到4.2%。

除此之外，Fed聯準會主席包爾雖然強調不會立即升息，但今年3月25日言談中也開始透露，一旦美國經濟從疫情中復甦，Fed將逐漸縮減購債規模，並且高度注意接下來美國市場的通貨膨脹，必要時會採取行動，而Fed點陣圖的投票中，多位官員也投票選擇可能在2022年年底開始升息的動作。就這個部分來解讀，目前美元已經從資金大水漫灌的弱勢格局轉為中性偏多的預期收水政策，雖不至於馬上改變立場，但資金的流動已經悄悄地改變中。