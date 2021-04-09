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空頭狙擊上演大賣空？ 投資價值型股攻守兼備

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

股市重大利空一個比一個嚴重。元月初的GameStop大亂鬥事件，散戶撼動主力，讓美股走勢更波動，現在來個更猛的利空，Archegos Capital被強制平倉浪潮，不但讓美國媒體和中國網路股暴跌，事件仍未結束令華爾街人人自危，擔心自己持有Archegos尚未被平倉的股票。這影響已不僅限於美股和陸股，連亞股都有感。

大空頭一再發警報

另外，新疆棉花事件讓多個歐美品牌被它們最大市場中國抵制，反映中國與西方對抗更激烈，經貿關係變更緊張。阿斯特捷利康疫苗因嚴重副作用，不斷被歐洲、加拿大停止向55歲以下人士注射，令接種疫苗進度大受影響，照理說這對下半年經濟復甦預期有很大負面影響。

金融市場多位大空頭一再發出利空警報，以目前市況來看，並非全是危言聳聽，但股市愈利空就愈漲，美股標準普爾500指數繼續創新高，許多歐洲和亞洲股價也居高不下，難道各主要國家央行極寬鬆貨幣讓股市錢淹腳目，大量資金苦無出路之下，凡大跌後的金融資產反而成趁低進場良機？使目前環境變成不投資才是最大風險？

鄧特（Harry Dent）曾經在1993年出版《榮景可期》（The Great Boom Ahead）獨排眾議，成功預測接下來的美國經濟大榮景後，分別在2009年出版《大蕭條就在眼前》（The Great Depression Ahead）和2011年《大崩壞就在眼前》（The Great Crash Ahead），結果全球沒出現他預言的大蕭條和大崩壞。最近他發出看空股市的最後一擊，預期美股在4月崩跌4成，若這次末日式預測再跟以前一樣失準就收山不玩。

由於他一再失準，市場似乎已不再認真看待其預測，跟他境況類似的股市名家其實不少，像資產管理公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）也因為多次預測股市大跌而遲遲沒有實現，在市場的影響力已大不如前。他早在1月警告美股目前的「史詩級泡沫」將會爆破，嚴重程度會跟1929年大蕭條和2000年科網股泡沫破滅一樣。

GMO資產配置負責人恩克（Ben Inker）近期指Archegos事件跟特殊目的收購公司（SPAC）狂潮、GameStop大亂鬥和非同質化代幣（NFT）瘋起來等一樣，是市場過熱和投機炒作的證據之一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/9 No.1244】

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