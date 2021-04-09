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財報大進擊 基本面突圍 挖掘閃耀金礦股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股指數在4月7日創本波最高16816點，持續延續多頭力道，儘管指數再創高，但相對投資風險也提高，未來個股買盤如要再獲投資人青睞，就得要有基本面來支撐，因此，剛公布的年報就成為參考因子，由於資金仍寬鬆，個股買盤將伺機而進，而這也將是筆者本文訴求的重點，期待在指數來到18000點之際，協助投資人找到操作獲利的契機。

從年報挑好股

標的應具備3大要件

上市櫃公司年報已公布完畢，由於去年疫情影響很大，因此產業營運表現差異也很大，從年報挑好股至少要有3個條件：（1）中長期產業趨勢成長。（2）營益率逐季持續走揚。（3）營益率如未持續走揚也要長期在20%以上，表示該公司產品具有相當競爭力。以下針對這3大點，挑選重要族群與個股做簡扼分析。

NB相關族群：去年因疫情影響，居家辦公與線上學習趨勢帶動主機板、NB相關業者營運，在上半年居家辦公趨勢延續，帶動主機板業務持續成長，預計技嘉（2376）、微星（2377）、華碩（2357）、宏碁（2353）等營運可望走佳。

技嘉預期今年主要產品線皆有望雙位數成長，預估今年營收YoY+15.67%，稅後EPS9.88元，目前PER約9～10倍，介於合理歷史區間8～16倍下緣，考量公司零組件缺料問題持續改善，且各大產品線將持續成長，尤其顯示卡需求強勁，與終端價格有望持續調整，可持續偏多觀察。

宏碁去年下半年訂單滿足度僅3成，整體營收動能將延續至今年上半年，然今年第3波疫情延續，缺料問題將會延續至下半年，居家學習與工作模式將會持續改變教學與工作習慣，Chromebook需求持續看好，且估計未來將會有汰換需求，去年EPS1.97元，配息1.5元，當前殖利率5%。

運輸族群：去年Q4需求開始明顯成長，導致市場運力不足及產生缺櫃、缺艙等問題，加上歐美港口業務受疫情影響，貨櫃周轉率降低，港口壅堵狀況加劇，貨櫃短期內難以回流，帶動航商營收向上攀升。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/9 No.1244】

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