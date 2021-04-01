超值銅板股大集合 精選15檔20元以下小飆馬

【文／陳威良】

低價銅板股有多吸引人？回顧去年台股漲幅前10名的飆股，在去年初的股價統統不到50元，可見低價銅板股就是「漲倍飆股」的大本營，快來看看現在盤面上有哪些小飆股黑馬？

盤中零股交易自去年10月26日實施以來，零股交易市場明顯比舊制的盤後交易活絡，成交值、成交戶數都放大數倍，根據統計，以21歲至30歲的年輕族群占比最多，顯示投資門檻低的零股的確能迎合年輕人之投資需求。

不過，以交易最熱絡的10檔零股來看，包括台積電（2330）、大立光（3008）、國巨（2327）、台達電（2308）、環球晶（6488）…等，今年以來的平均漲幅為17%，當中有一半的漲幅不到1成。畢竟這些熱門標的多數是大型龍頭股，股性難免略顯牛皮，成長題材方面有些也較缺少爆點，對於想追求財富增長的小資族而言，或許在同樣預算下，考慮投資低價銅板股更能發揮錢滾錢的效率。

銅板股漲幅也很驚人

銅板股除了投資門檻低、入手容易，還有什麼獨特魅力呢？不妨先回顧2020年台股10大飆股，漲幅前10名的公司在去年初的股價統統不到50元，甚至其中更有6檔是低於20元的超低價銅板股，有幾檔經過噴出大漲後，竟然可以由銅板股躋身成為百元高價股，可見漲幅有多勁爆。今年才剛過1季，又誕生了9檔20元以下的翻倍低價股，所以簡單來說，低價銅板股就是「漲倍飆股」大本營，今年還有漫長的4分之3，還不趕緊認真研究挖掘潛力銅板股嗎？

不過，高報酬的背後也往往藏有高風險，今年到目前為止，跌幅較大的個股絕大多數也是低價銅板股，正所謂「可憐之股必有可恨之處」，股價之所以低，往往就是經營不善的結果，有些是長年虧損、導致每股淨值逐步下滑的「雞蛋水餃股」，也有些是大股東都懶得造市、交易冷清的「殭屍股」，而投資低價股最怕的就是踩到地雷，讓辛苦的血汗錢付之一炬。

因此挑選銅板股建議可以排除每股淨值低於5元、或者日均量不到100張的公司，剛開始先聚焦研究有獲利而且股價淨值比不高的標的，等累積操作經驗後，再進一步去挖掘有營運轉機故事的飆股，由淺入深、從入門到進階，循序漸進掌握低價股的操作眉角。

首先，可試著從指數成分股當中篩選，尤其股市新手建議由臺灣50指數、臺灣中型100指數著手，當中的成分股都是經過市值、流動性等標準過濾選出，而且會定期汰換，這種去蕪存菁的機制能幫助投資人降低投資風險。

假設不是指數成分股，也可以留意是否有集團背景，或者法人有一定的持股比重，符合這些條件的個股，至少不太可能暴跌或下市，只要再搭配技術指標掌握好的買賣點，創造波段獲利絕對有機會。