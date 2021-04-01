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境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

原物料行情牛氣沖天 多元化布局大宗商品賺透透

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球大宗商品從石油到農產品，去年底到現在似乎沒有不大漲，在全球經濟逐步出現復甦架式之下，大宗商品需求有增無減，光電動車電池的生產原料成本就不斷大漲，在這個情況下，歐美央行卻愈來愈鴿派，像美國聯準會（Fed）與財政部似乎鐵了心非把通膨逼上來不可。

市場通膨預期升溫

但開始有人擔心歐美通膨情況長期低迷，可能已讓歐美央行失去戒心，在美元長期走向難強勢下，只會令全球以美元計價的大宗商品漲更凶，近期巴西、俄羅斯與土耳其等新興市場央行開始升息來應付通膨壓力上升，就連量寬始祖日本央行也在放大日本債息目標區間，也被視為在為應付通膨做準備。

今年極可能面對的情況是，歐美央行超寬鬆貨幣政策助長通膨壓力上升，全球經濟復甦推升通膨，美元長期走弱助長通膨，全球貨櫃仍然大缺貨影響大宗商品出貨，也刺激其價格上升而助長通膨壓力，許多礦商因疫情而未完全復工，和過去幾年沒積極開新礦而導致現在大宗商品價格走高。

1年前新冠肺炎重創全球經濟，導致大宗商品與農作物價格大跌，油價去年4月一度崩跌至負數讓人記憶猶新。這些商品行情近半年多來才開始在經濟復甦預期下強勁回升，也就是說，不管未來經濟與疫情會如何發展，光就接下來幾個月內歐美等公布與通膨相關數據，在1年前極低的比較基期因素影響下，表面通膨數字幾乎可肯定會大幅上升。

拜登加稅擴大稅基

研究公司Yardeni Research總裁雅丹尼（Ed Yardeni）認為美國未來幾個月的通膨年增率很可能來到2.5%至2.8%之間。

富比士雜誌總裁富比士（Steve Forbes）最近發出一段以「美股泡沫將爆破，通膨正降臨」為題的影片，雖然重點在痛批拜登要擴大稅基，調高利得、高所得、能源與遺贈等稅項會如何打擊美國經濟復甦，但也警告在拜登推出1.9兆美元紓困案後，加上財政支出持續大增，讓一場自1970年代以來從未見過的高通膨時代正在醞釀當中，可Fed主席鮑爾不當一回事，以為控制通膨是輕而易舉的事。富比士強調過去經驗告訴大家，只要通膨動起來之後，就很難遏制而迫使利率上升。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/1 No.1243】

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