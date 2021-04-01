掌握高檔存股行不行？ 善用6心法 領息兼抗風險

【文／朱岳中】

隨著盤中零股交易制度開放實施，存股儼然成了股民的新國民運動，甚至有不少人在問，萬五以上還可以存股嗎？然存股真有這麼好？這麼容易？其中會不會有我們不知道的迷思？

長時間以來存股一直是台灣投資人流行的一種投資方式，隨著盤中零股交易制度開放實施，存股更儼然成了股民的新國民運動，尤其吸引眾多的年輕股民及小資族加入。然而，存股真有這麼好？這麼容易？

年輕人存股5大現象

日前集保結算所依據大數據分析，公布了1份台灣20～29歲投資人去年持股庫存排行榜前20名清單，筆者發現清單中有幾點值得探討的現象。

（一）經過10年，有4檔仍在榜中：分別是中鋼（2002）、鴻海（2317）、聯電（2303）以及群創（3481）（因多年前購併奇美電子，因此姑且視為同一檔）。

鴻海、聯電及群創因去年以來電子股市場熱絡，所以仍在榜中不稀奇，中鋼還在榜中就很特別了，尤其此榜是統計20～29歲的年輕股民，會對傳產類股的中鋼有興趣就很令人好奇了，高居排名第3，更是令人意外。

筆者無法理解其中真正原因，就一些數據推敲，可能是因為投資人覺得中鋼是國營事業，又是台灣鋼鐵業的最上游，應該會有穩定的獲利。但就實際數據來計算，近10年平均殖利率雖有3.11%，但實際上10年來中鋼還原股息股利後總投資報酬率為11.19%，換算起來年化報酬率僅1.07%，比定存10年的報酬率還低。

鴻海投資報酬率最好

再看到鴻海，近10年平均殖利率有3.94%，為4檔中最高，10年來還原股息股利後總投資報酬率為183.19%，年化報酬率有10.97%。

聯電是4檔中報酬率最高的，近10年平均殖利率3.92%，雖略低於鴻海，但10年來還原股息股利後總投資報酬率高達398%，年化報酬率17.41%。不過仔細看聯電的股價走勢，很明顯地是從去年下半年才開始拉高，若去除去年下半年到目前的這一段，聯電的報酬率就僅差強人意而已。

4檔中績效最差的是群創，不但近10年平均殖利率僅1.79%，10年來還原股息股利後還賠了18.67%，換算起來年化報酬酬率為-2.04%，怎麼看都不是存股的好標的。

當然這是事後諸葛，站在2011年當然不可能知道日後走勢，不過看到近10年來最高現金殖利率也僅2.43%，加上過去多年面板產業一直都是4大「慘業」之一，投資人早該換股操作了。