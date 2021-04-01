第2彈績優股聖經 強棒再出擊

【文／李蜀芳】

現階段台股處在資金行情轉換至景氣行情，可說是在這個轉換過程的銜接震盪階段，使選股難度升高！加上融資打死不退，個股便易洗盤，故既然台股已有累積一定的漲幅，選股上便需從產業趨勢向上的利基型個股著手，是故筆者便從趨勢、產業切入挑選出以下3檔個股，謹供投資朋友參考。

璟德（3152）

5G產業的寡占贏家

璟德：為高頻整合元件廠，其利基點如下：（1）其產品皆屬產業趨勢向上，在2021年呈現高速成長，例如：WiFi、手機、BT、WLAN等，而其中LTCC濾波器由於產品升級下，其優勢為可製作高層數加上穩定性較高，對應晶片表面組裝適應性更佳，由於今年5G手機市占率相較去年將大幅提升及WiFi 6滲透率擴大下，使LTCC供需缺口持續擴大，BB ratio已從去年第4季3.5～4，擴大至今年第1季已達4以上。

目前IC缺貨，手機業者全面優先生產高單價5G手機，其占營收比更已自2020年30%提高至50%，使其進入漲價循環，可望進一步提升獲利。

（2）產能擴充未受疫情影響，其2期產能擴充預計將在今年第3季如期上線，將使其營收進一步創高，預估今年營收可望較去年成長3成以上，營收自3月起便有機會不斷挑戰歷史新高，訂單能見度已達至第3季。

（3）由於LTCC低溫共燒陶瓷濾波器具5G毫米波市場發展潛力前景看俏，加上其在亞洲屬寡占市場的贏家，產品自4月起漲價30%～40%全年毛利率持穩在60%比一般IC設計還高，故可以享用高本益比，第1季淡季不淡，故Q1及Q2估營收皆可季增1成以上、年增5成，自去年EPS估11元～13元大幅成長至今年EPS估19～21元，屬高毛利、高成長的趨勢向上的利基型中小型個股。

松翰（5471）

獲利將更上一層樓

松翰：2020年營收成長66%，每股獲利更是呈現倍增的情況，全年EPS6.11元，宣布配發現金股利5.7元，現金殖利率在IC設計股中名列前矛，且其2020年獲利成長性遠高於營收的成長，代表其產品組合轉佳，三率（毛利率、營益率、淨利率）皆有不錯的成長，而深究後，未來可留意松翰。