網通缺貨聲聲急 5G帶旺 未來誰有看頭？

【文／黃靖哲】

從鼠年到牛年，電子代工廠真的是賺得開心，卻又有苦難言。開心的事情在於宅經濟的興起，遠端上班、上學更促進了各地5G通訊網路陸續開通，有苦難言則是除了新冠肺炎危害生命影響上班狀況，且IC晶片非常不足，嚴重影響生產動能，NB大廠宏碁（2353）等就直接說明，筆電、手機訂單不能再隨訂隨到，廠商供貨時間都必須等到3個月之後。

網通晶片出現缺貨潮

由於5G時代需要大量晶片，晶圓代工廠卻是已經訂單接滿，之前汽車晶片短缺，影響包括奧迪、克萊斯勒、日本豐田，甚至德國整體汽車工業，陸續都因汽車晶片不足而停工等料。等到牛年開市，汽車晶片稍微舒解，輪到驅動IC晶片出現缺貨狀況，相關驅動IC概念股如同天鈺（4961）、聯詠（3034）。

產業上缺貨原因都相同，特別在於5G的大量資料帶動，而上游晶圓代工廠供貨吃緊狀況下，3月底果然再次出現5G網通晶片缺貨潮狀況，是否又是引爆網通晶片與相關股票漲價的題材，這是本文我們要探討的問題。

網速的推動，決定下一世代的贏家。我們先以5G做為概念式的講法，其實快速的廠商早就向6G方面跳進，甚至包括下一世代的低軌衛星爭奪已在太空中開始競爭，慢一點的廠商在WiFi 6、100G等交換機的事前換機也已經開始，估計全球4G時代最多是5億個資訊匯流，5G則有高達600億個資訊匯流，增加幅度高達120倍，所以有高達600億個的裝置，這些裡面都要各式各樣的IC、記憶體等，光是5G手機裡面傳訊晶片即較4G手機要多出2～3倍之多，家庭用的網路也需擴增25～100倍。

而現在最夯的AI技術，在全球強國同步爭取的無人機與無人汽車相關應用下，5G也是其中最重要的關鍵技術。然而，龍頭博通開了第一槍，3月底之後，交貨期延長到50週，甚至某些種類要超過1年以上，使得訂單更向台灣相關龍頭大廠如聯發科（2454）、瑞昱（2379）等流動，但交貨期也高達30週，此狀況嚴重影響各公司產能推動，因此，爭取網通晶片已成市場下一個最重要的競爭對象。