鴻海軟硬體綜效佳 電動車MIH平台進度大超前

【文／連乾文】

鴻海（2317）約占大盤指數3.6%，營收是占GDP約26.7%，股東人數約75.6萬人，加上郭董魅力始終是盤勢中最被注目焦點，過去因獲利率屬毛三到四，保三、保五總隊，負債比例高、配息率低等不利變數，常讓股價叫好不叫座。但鴻海開始介入電動車領域，投資市場由初期的懷疑到之後逐漸相信，股價有漸入佳境味道，鴻海MIH會員大會於3月25日登場，美銀證券率先上修鴻海財測後，大摩更是預測鴻海2025年就能達成生產百萬輛電動車目標，提前掌握10%的製造市場，創造高達350億美元的龐大收益，總營收挑戰7.2兆元，目標價樂觀情境竟喊到235元。

傳統車廠包袱不小

汽車與汽車周邊產值已超過4兆美元，遠高於半導體的約4200億美元，手機的約5000億美元，未來很快將成長到6兆美元，其中電動車成長性更是倍數大幅成長，電動車從系統整合、軟件到零件模組，對台灣廠商而言將是龐大的商機。

雖然電動車趨勢是龐大商機，但鴻海一定會成功嗎？傳統車廠如福斯、豐田、通用等也不是吃素的，也不是省油的燈，是的！傳統車廠實力強大，但包袱太大了。我們以手機為例，2003年～2006年Nokia手機市占率高達4成以上，當時是不可撼動的手機王國，Nokia手機硬體配備很強，但作業系統Symbian對App設計的局限性和繁瑣的應用簽名授權，使它在與當時新生代的作業系統蘋果iOS、谷歌的Android的競爭中力不從心，Symbian的App始終停滯在30多萬個，但iOS、Android的App往100萬個、200萬個以上直線增加，手機已由原先通訊功能轉至生活功能，如追劇、看Youtube、玩遊戲、日常生活需求，如等公車、看高鐵時刻表等、看line等，Nokia手機王國軟件力不從心，因此帝國殞落。

黑科技崛起勿輕忽

再以PC的WINTEL帝國為例，2000年代PC是英特爾晶片、微軟作業系統的WINTEL帝國時代，當時氣勢之強，市場認為再強個數十年沒有問題，但消費型電子市場開始轉至手機、平板電腦後發現使用英特爾有功耗太快、發燙、當機問題，而微軟的作業系統也有格格不入問題，過去在鄉村大農場生產效率高，虎虎生風的大型收割拖拉機，放在都市裡變成大而慢的車輛，在都市裡需輕便快速的小轎車，ARM架構就是符合此輕薄短小趨勢，默默無名的ARM架構在手機、平板領域橫掃大鯨魚英特爾。