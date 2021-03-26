政策推動需求強勁 太陽能 電力設備站在浪頭上

【文／李冠嶔】

今年元旦正式上路的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，俗稱「用電大戶」條款，規範契約容量5000KW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10%的再生能源。業者有下列4種選項，分別為設置一定裝置容量的再生能源設備或儲能裝置、購買再生能源憑證、以及繳交形同罰款的代金。

新能源車將減少碳排

首波用電大戶數量約有300多家企業，包含石化、半導體、鋼鐵、電子等工業用戶，必須在5年內完成設置契約容量10%的綠電，創造至少約1GW再生能源交易市場。

為激勵廠商儘快達到規範，規定在辦法實施前已裝設再生能源發電設備者，經濟部將加碼提供最高20%「既設扣減」義務量獎勵；再搭配「早鳥優惠」，提早2年達成義務量者，可享有20%義務量扣減上限，最高可以減免40%的義務量。等於用電大戶在該條款上路前就安裝既有的綠能發電設施，又能在第3年完成義務裝置容量，就能將再生能源設置量從原本10%義務量打4折，等於僅須達到6%綠能裝置量即可。

減少碳排放量也是即定政策，環保署啟動《溫室氣體減量及管理法》修法，更名為《氣候變遷因應法》，預計將於月底公告草案，送行政院審查。新能源車比傳統燃油車少了更多的碳排，在去年特斯拉大漲7倍後，今年德國汽車大廠福斯（Volkswagen）發下豪語，最晚在2025年成為全球電動車業龍頭。

瑞銀（UBS）預期福斯集團電動車銷售量最快在明年就會追上特斯拉，屆時這2家公司的交車量預估都將達到120萬輛左右。把福斯目標價自200歐元調高至300歐元，為全球汽車製造領域「最佳電動車轉型故事」。瑞銀預期2030年電動車將占全球車輛產量半數比重，遠高於目前的3%～4%。2025年電動車與非電動車將達「製造成本平價」，電動車的平均營業利潤率預估將從2020年的1%升至7%，預估電動車將在 2040年拿下100%車市占率。

特斯拉以電池技術領先傳統車廠，但福斯與微軟創辦人比爾．蓋茲共同投資新創公司QuantumScape，花了近10年終於在固態電池的技術上有重大突破。公司開發出陶瓷隔膜，能夠取代電解液，而採用陶瓷隔膜的固態電池具有更快的充電效能，能量密度是頂級鋰電池的2倍，電動車續航力將會大幅邁進。

固態電池技術近成熟

陶瓷隔膜不會燃燒，沒有安全疑慮。對於低溫地區，液態鋰電池會因為電解液結凍降低效能或失效，但固態電池在零下30度依然可以正常充放電。

2020年台灣太陽能模組前3大廠，分別為聯合再生（3576）、元晶（6443）與友達（2409），市占率超過7成。