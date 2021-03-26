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全球市場瘋炒股 擦鞋童理論會再次應驗？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

歷史不會簡單重演，但一定會重演，在投資世界裡更是如此，尤其在全球市場瘋炒股之下，不管是近百年前的美國經濟大蕭條抑或到今天，擦鞋童理論都一定能夠印證市場炒風有多熾熱而應居高思危。

全球充斥牛市股神

才剛過完新年假，有天跟老婆去買菜，老婆突然問我有沒有聽到？我反問她聽到什麼？她說：「你沒聽見那幾個賣菜的在討論台積電（2330）會漲到什麼價位耶…。」從新春開紅盤到現在，光就台積電的走勢來看，擦鞋童理論似乎可以再次應驗。

全球股市每次被炒熱起來後，總有一票「牛市股神」登上媒體版面分享自己的投資經驗和策略，還有對未來多頭行情的布局，加上其他常會出現的現象會證明市場炒風熾熱，已經不用多高深的學問都能了解目前市場熱度。

但在各國央行不敢讓寬鬆貨幣政策退場，尤其是聯準會已經擺明放任美國債息上漲而不管，在各國央行聯手推出規模史無前例的極寬鬆措施之下，別說聯準會等央行明言或暗示未來2、3年內不升息，就算是現在開始退場，充斥市場的巨量資金也不是說收就收，這場資金狂潮的盛宴還會延續到什麼時候，恐怕在未來2、3年內都很難結束。

每當股市在大多頭行情裡，總會誕生一批又一批牛市股神，他們共同特點是投資經歷不太多，但卻搭上牛市大漲的順風車而賺大錢。有趣的是，股市漲愈高，媒體報導的牛市股神年紀就愈輕，近期南韓一位12歲小學生，因為去年4月低點買進三星電子和現代集團的股票，投資報酬率超過4成而立即成為媒體寵兒。

在這裡當然佩服這小股神的眼光，能有如此漂亮成績實在值得驕傲，股神巴菲特也是在11歲開始買進他人生第1張股票，這南韓小股神已立志向股神學習，希望跟他一樣能透過投資來賺大錢。

在這裡，我們不關心他未來能否成為巴菲特2.0，而是擔心當行情熾熱到連小學生也瘋股票而被廣為報導時，這行情到底有多熱啊？

年輕散戶們瘋股票

在南韓，那名小股神似乎並非獨一無二的例子。《路透》報導指出，南韓投資人的年齡已有愈來愈低的趨勢，目前韓股的整體交易量裡，竟然高達3分之2來自青少年甚至年紀更輕的小散戶，這比率明顯高於2019年時的不到一半。

專家擔心這並非好現象，因為這反映南韓特別是年輕人不容易找工作，甚至名校畢業也不能保證能找到好工作，因此，年輕族群失業率為經濟合作暨發展組織（OECD）各成員國之冠，年輕人找不到工作，就只好在股市等各方面尋找能賺錢的管道。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/26No.1242】

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