Q2台股特攻隊 熱錢湧向3大熱門族群

【文／林明謙】

等了好久，對於蘋果迷來說，終於等到蘋果新產品發表會即將來臨；而對於股民來說，也真的是等很久了，一直要等「蘋概股」發動、重振雄風！

本來大家以為會在3月下旬舉行的蘋果新品發表會，雖然後來延到4月，但因為拜登1.9兆美元的紓困案通過後，多數美國民眾可望在3月下旬拿到1400美元的補助金，那麼等到大家手上多了一筆錢之後再來開發表會其實也很不錯，比較容易刺激消費，預期蘋果的訂單應該會比較熱絡。

在這次的發表會中，市場各家無不極力預測蘋果會發表哪些新品，認為可能將會有新款iPad、AirPods及Apple TV，還有新產品藍牙追蹤器AirTags，可用於追蹤個人的鑰匙、錢包和背包等物品；還有針對學生推出最便宜的iPad、螢幕更大的新iPad mini等。

4月蘋果發表會

外界預測亮點滿天飛

其中最值得留意的，就是蘋果開始運用Mini LED的題材，打開Mini LED的應用元年，由於Mini LED會有更好、更鮮豔的色彩表現，一直在2020年備受外界所關注，但遲遲還沒有發酵，看看今年是否真能像地表最強蘋果分析師郭明錤所預測的，在iPad Pro開始率先應用，如果真的開始，那麼下一步就是應用在MacBook上，整個Mini LED的時代將會來臨。另外，iPad Pro可能有新亮點，就是將搭載與M1等級相當的A14X晶片，這可是蘋果自行研發、用於MacBook的最新晶片，iPad Pro的效能已愈來愈趨近於MacBook。

我們先來看一下重要的蘋概股指標，首先是近期被外資瘋狂賣超的台積電（2330），今年以來被外資提款了2800億元，這麼龐大的金額，或多或少和美國聯準會的SLR（補充槓桿比率）不延期有關係，為什麼呢？因為這會讓華爾街的大銀行與外資需要減少自己的風險性資產，因此除了大賣美債之外、也在全球大賣股票，再加上英特爾宣布將斥資200億美元建立2家新的晶片廠，台灣的護國神山自然是在其提款名單之中。

現在好不容易等到蘋果新產品準備發表，終於有機會給台積電帶來資金活水，畢竟台積電的最大客戶就是蘋果，而且近期市場釋出可能訂單滿至2022年下半年、未來營運仍將持續成長，目前台積電股價正在季線附近，力守近期低點584元，如果沒有再破底、那麼有機會形成近期的W底，股價可望慢慢回到600元之上，多數的外資還是很看好未來有機會來至700元～800元，仍將吸引中長線的資金進駐。