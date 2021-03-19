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高股息股聰明選 賺股利也要賺股價

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

最近公司陸續公布獲利成績及股利，有不少公司今年配息率都相當高，有些甚至超過100%，我們找出這些配息率高的公司，並篩選出當中的好標的，看看要如何操作？

我們用3/15已公布2020年「EPS超過1元」之公司進行篩選，找出台股「高配息率、高殖利率」個股，通常能賺1元ESP的公司在獲利、規模與股價上比較具代表性，而且能避免有些中小型公司可能EPS賺0.01元，但股利配出0.1元的話，就會有配息率高達1000%之情況，但實際上這家公司可能一直只是在小賺小賠、反覆不定，這不會是我們想要挑選的穩健標的。

首先來看「高配息率」的股票，這是以打算配發之股利除以2020年的EPS而得，100%代表去年公司所賺的錢全數配發給股東。

高配息 股東最愛

以配息率第1名來看，第1名的是中鼎（9933），配息率高達198%，2020年全年只有賺約1.01元，但今年打算配出2元的現金股利，簡單的說，主要是公司過去將多賺的錢，保留在內部裡面，然後在適當的時機再發出來，因此會有超過100%的配息率。第2名是芮特-KY（6514），配息率高達167%，同樣的，2020年賺約2.09元，公司也大方的配出3.5元的現金股利，如果公司覺得發還現金給股東比放在公司內部好的話，那多半會採高配息政策，就像今年的大立光（3008）一樣。再來看第3名的是聚積（3527），配息率達124%，去年賺約1.61元，今年大方配出2元的現金股利。

而往下看還有存股族喜愛的散裝航運的裕民（2606），將發放1.2元的現金股利，配息率高達115%，而老牌的中華電（2412）也將發放4.306元的現金股利，配息率也高達100%、全數配發。

當然配息率高，往往比較容易會給市場一個驚喜，畢竟股東可以多拿錢回來，是皆大歡喜的事，不過，仍然要看一下殖利率的高低。

高殖利率 強心針

再來看「高殖利率」的股票，這是以現金股利除以3/15收盤價而得，來看前3名的股票，第1名是熱映（3373），因為額溫槍、耳溫槍大銷，所以2020年EPS大賺17.01元，所以今年要配出10元的高股利，現金殖利率達11.8%，而消息一出，3/12股價開盤立刻飆至96.2元，但隨後又拉回，最後以86.1元作收，近期都在85元附近整理，因此，投資人看到公司發出高現金殖利率，也不要太過於見獵心喜，畢竟發放現金股利是過去式、只是加分項，公司的展望與營運才是未來式。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/19 No.1241】

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