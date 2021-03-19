14家質優冷門股 搶搭6月造市順風車

【文／呂漢威】

今年6月金管會將針對市場冷門股做造市，投資人若懂得搭配政策，挑選具備造市5條件個股，對於獲利將有更大勝算，目前初步篩選出14檔，值得持續關注，並擇機趕搭順風快車。

自台股創歷史新高之後，市場依舊波動劇烈，根據目前的資料統計，每日交易量比較大的股票仍以權值股為主，如台積電（2330）、聯發科（2454）、國巨（2327）、鴻海（2317）、中鋼（2002）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等。

證券開戶數普及化

每2人就會有1人開戶

而為了要活絡市場與提高投資人對優質冷門股的投資意願，金管會計畫於2021年6月份啟動台股造市制度，藉由證券商自營部，針對交易量較少的公司做造市的動作，除了拉高流動性與本益比之外，金管會的角度是希望可以提供更多價格較為親民的股票來給投資人做選擇。

根據資料顯示，目前證券市場的開戶人數已經超過了1100萬戶，以台灣2300萬人口來計算，平均每2位民眾就有1人有開戶，若是單純以2020年證券新開戶來看，40歲以下的民眾占比高達65%，而每天的交易量中，大約有40%的比重是40歲以下的人在交易，再加上行動裝置的普及化，40歲以下的投資人已經很習慣利用手機取得股票相關的資訊，從而去影響到自己的投資的行為，因此金管會的造市制度就是想要讓投資人知道自己在做什麼，因為金管會的造市制度是有依據的，主要會以每股獲利表現佳，且每日平均交易量較低，周轉率與波動率都較低的股票來做為造市的標的。

早在去年年底時，金管會就有發布新聞稿來說明為活絡股市量能及提振優質、低流動性股票之交易性，督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，預期活絡國內資本市場，全案規畫於2021年6月底上線。

股票造市者制度將同時導入造市者（提供買賣報價）及交易獎勵參與者（積極參與交易），均由證券自營商參與。

造市標的採以全部股票搭配優質低流動性股票交互挑選之方式，其中優質低流動性股票篩選標準為上市滿1年，且需符合交易面條件（日均成交量、周轉率及波動率較低）及發行面條件等（最近年度財報無虧損、EPS大於2元且近1年有配息）。

另證交所將明訂造市者報價原則及獎勵辦法，包含經手費折減或獎金等。金管會也表示，預期股票造市者制度藉由造市者持續提供合理報價，增加投資人買賣成交機會，當造市標的股票流動性提升後，亦將再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能，達活絡市場之效。