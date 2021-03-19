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錢進抗通膨股 可攻可守 布局資產 原物料 鋼鐵 航空

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

通膨時代，現金只會持續貶值，持有能抗通膨的股票、資產才是最好的選擇。隨著景氣復甦，布局資產、原物料、大宗物資、鋼鐵以及和景氣相關的航空、觀光類股，將是有利可圖的投資組合。

去年是史無前例的一年，在歷史上留下獨一無二的經濟軌跡。全球央行大印鈔來救經濟，在美國、歐洲、亞洲的儲蓄率同時上升，富人能將現金轉換為其他資產，如股票、房地產等，窮人只能把現金儲蓄或是用在生活上的消費，貧富差距更為擴大。

從疫情開始至今，美國大型科技股受惠在家工作需求，股價不斷攀高，代表科技股的那斯達克指數最低從6631點漲升至14175點，漲幅114%，漲勢更驚人的費城半導體指數由1233點漲到3269點，漲幅更高達165%。特斯拉更是漲了7倍之多，遠勝於同期的道瓊與標準普爾500指數。

在疫情漸緩、全球逐步開放下，年初起美國殖利率上升，聯準會主席鮑爾2月底赴眾議院聽證時表示，經濟復甦中還有很長的路要走，價格上漲的跡象並不一定會導致持續高通膨，聯準會將繼續按當前速度購買資產，並維持基準利率接近零，可能要花3年多的時間才能實現Fed的2%目標。不過新任財長葉倫將研究公司稅率提高至28%、研議資本利得稅，引發股市是否崩盤的疑問。

原物料、資產股

傳統抗通膨指標！

當資產評價已高，禁不起任何利空，悲觀者如「價值型投資大師」的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢警告，大量散戶投資人進場，正在推動美股邁向「史詩級泡沫」，泡沫很可能在5月前破裂。2008年金融海嘯大贏家Michael Burry近期持續警告，市場不計後果的炒作和買進行為，導致美股「毀滅性崩盤」，最終將使賭徒承擔沉重債務。

新債王岡拉克預計美股將會崩潰，跌幅將「遠遠超過」10%或15%，但不確定跌幅是否會超過80%。樂觀者認為當經濟重新開放下，已經不是大家所擔心的「再通膨」（reflation），在實質利率上彈代表進入真正的景氣復甦，只是投資人對利率上升要有一段的適應期。

土地資產被低估的南紡（1440），全台土地面積達83公頃。去年5月南紡宣布仁德廠與新市廠暫停生產，未來46公頃工業區土地轉型為「南紡科技園區（TST PARK）」，規畫以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，滿足5G產業需求的全方位科技園區，法人估未來總銷金額將超過350億元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/3/19 No.1241】

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