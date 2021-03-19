價值投資VS.創新科技 巴菲特 伍德 誰是贏家？

【文／阮文非】

兩者投資表現隨著行情變動各有不同，科技股當紅時，伍德身價水漲船高，近期主要國家公債殖利率急升，巴菲特的價值投資再度吸引目光；股市贏家輪流當，兩人最大公約數就是看多股市！

股神巴菲特（Warran Buffett）與女股神伍德（Catherine Wood）都是投資老手，前者是著名價值型投資人，後者專門投資創新科技股而當紅。雖然兩者近期投資表現各有不同，股神晉身「千億美元富豪俱樂部」之際，女股神卻因科技股大跌而導致其掌管的基金出現沉重贖回壓力，但他們都有一個共同點，就是堅持股市多頭走勢不變！

類股輪動各有輸贏

去年科技股無懼新冠肺炎疫情衝擊而大漲，除了那斯達克指數不斷創新高外，最受關注的電動車商特斯拉股價狂飆逾七倍，讓其執行長馬斯克（Elon Musk）一度成為全球首富。伍德重押特斯拉等股票，讓其方舟投資（Ark Invest）整體投資報酬率逾150％，尤其旗下王牌基金Ark創新ETF（Ark Innovation ETF；代號ARKK）資產規模上升至170億美元。

踏入2021年後，在預期全球開始接種疫苗而有助經濟復甦，以及拜登推出1.9兆美元紓困案，引發外界擔憂通膨壓力將大增，刺激主要國家公債殖利率急升，資金轉向景氣循環股而讓漲高的科技股價備受下跌壓力。ARKK也出現沉重贖回壓力，其每單位價格從2月12日創新高的156.58美元開始急跌，到3月8日收110.26美元，累計暴跌近3成，陷入技術型態的空頭走勢。

相反地，股神近期春風得意，即使近期其淨資產因股市走低而回到千億美元以下，但根據富比世即時淨資產估算，到3月16日為止仍高達972億美元，是全球富豪排行榜第6名。某程度與其投資旗艦柏克夏海瑟威從去年第3季油價開始往上走後，大買能源業巨企雪佛龍股票大賺有關。此外債息急升帶動景氣循環股大漲，也讓其價值型投資再顯神威。

股神著重基礎建設

股神的柏克夏投資包山包海，2月中公布去年第4季的最新投資狀況顯示，其持股前10大股票包括美國銀行、蘋果、可口可樂、卡夫亨氏、美國運通、Verizon、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、通用、紐約梅隆銀行和富國銀行。雖然金融等傳產股仍然是股神最愛，但股神在投資態度上在近幾年改變不少，例如買進亞馬遜和雲端軟體商Snowflake等科技股，曾破例買進金礦股Barrick Gold，但後來賣掉，去年低接達美等航空股失算後又出清。