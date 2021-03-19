第2波漲價潮 概念股再發威 誰領軍強攻

【文／陳威良】

台股自去年年底就開始大吹漲價風，也讓先前盤面上漲的主軸落在漲價題材上，然農曆年後，漲價潮不但沒退，反而愈演愈烈，不論是在電子還是傳產，都有產業進行再次漲價，到底投資人該怎麼看台股第2波漲價潮？哪些概念股最值得你追蹤留意？

以科技股為主的NASDAQ指數修正至半年線前止跌回穩，費城半導體指數回測長期上升趨勢線有守，連續2週的週K留長下影線，帶動台股電子股展開反彈行情，後續如果占大盤成交比重能維持7成之上，盤面將輪轉回到由電子股主攻之格局。正當電子股結束修正之際，此時選股除了可鎖定第1季財報亮眼的公司，更可將目光放遠至第2季因供需緊俏、產品將進行再次漲價的成長股。

國巨3度調漲

族群連動上漲效應

被動元件大廠國巨（2327）近期對客戶發出漲價通知，包括晶片電阻、MLCC預計從4月1日起調漲10%～20%，這是國巨今年繼鉭質電容、晶片電阻之後的第3度調漲行動。由於農曆年之後，除了供需持續吃緊、庫存低於安全水位之外，原材料價格出現全面上漲，無論是晶片電阻或是MLCC的現貨價格均較年前勁揚25%～30%，價格調漲成為不得不轉嫁的壓力，相較於前兩次僅針對代理商，這一次首度將合約客戶納入調漲範圍，對國巨等被動元件廠第2季之後的營運貢獻將更顯著。

國巨去年營收676.72億元、年增63.8%，稅後淨利129.8億元，年增86.9%，EPS創下歷史次高的27.58元。假如以最近3年現金股利配發率平均為76%，有機會配發20元以上股利，殖利率大約3.5%，對外資有一定吸引力。

因為合併基美的貢獻，今年累計前2月營收年增150.91%，預估第1季就有望賺上1個股本，法人預估全年EPS約40元～45元；當年國巨因為大賺8個股本而漲到1300元天價，本益比最高達16.25倍，依此評價中長線或將挑戰650元～731元，可當作停利參考目標。此外，華新科（2492）、大毅（2478）也可望產生連動上漲效應。

鋁質電容因尺寸大、耐大電流，適用於嚴苛環境，如汽車、伺服器、繪圖卡、5G基站等領域，今年伺服器需求回溫，加上挖礦熱潮再起，鋁質電容的終端需求不輸MLCC、晶片電阻，相關廠商上半年訂單已經排滿。鋁質電容全球前4大廠市占率約58%，對於價格有絕對主導權，不久前，排名第3大的日廠正式宣告漲價，預料前兩大鋁電廠很快也會跟進調漲。國內的鋁質電容廠包含凱美（2375）、立隆電（2472）….等。