脫離散戶必敗命運 跟著老師不如自己找股票

【文／林明謙】

在多頭行情中，聽到的明牌都寧可信其有；空頭行情中，都寧可信其無？像現在，投資人若想要甩掉散戶往往是輸家的說法，進場前就要自己認真研究，就能找出市場很熱，本質也不差的優質股。

這一陣子盤面上真的是相當的熱絡，上市、櫃買指數成交量能動不動就有3000億元、4000億元的情況下，市場有明牌可以跟，往往就很容易上漲。

市場氣氛形成勢不可擋

只要投顧老師敢喊明牌，主力資金就敢進股票、敢拉股價來吸引散戶進場，而定力不太夠的散戶往往容易「寧可信其有」而追進，和空頭市場的寧可信其無的心態大不相同，這個時候的投資人很容易受到新聞媒體的吹捧而跟進，這種氣氛一形成的話，定力不夠的投資人，加上自己也不做功課，就容易聽信投顧老師的喊盤，會以為這麼好的股票再不買就來不急了，但實際上台股有很多具有吸引力的好股票，就等著投資人自己來挖掘。

再進一步討論這種「市場的心理與氣氛」，每隔幾年，多頭氣氛很熱絡時就容易出現這種現象，舉一個空頭市場的反例來看，這就好像在2008年金融海嘯時，那時有人在市場放出利空消息，說「國內有某大銀行、某大金控可能會出現擠兌，甚至是倒閉」，因此也搞得人心惶惶，明知道這種大金控、大銀行再怎麼樣也不會輕易倒閉，但是金控與銀行股股價就是會跟著下跌。

也很像幾年前的衛生紙之亂，在國際紙價連續數月的上漲下，市場傳出衛生紙即將調漲3成，大家擔心衛生紙漲價下，紛紛大買衛生紙，連筆者當年看到人手一袋，也跟著拿了1、2大袋，事後衛生紙好久才用完，這個就是在一個漲價氣氛中已經醞釀很久了以後，只要一有人放話，群眾就很容易聽到鳴槍而起跑。

散戶定力不夠套牢死抱

接著來談「投資人的心理」，這邊有2個情況需要注意，第1，就是「散戶定力不夠」，散戶本身在股市的經驗不多，很像是新手一樣，告訴你什麼就全盤接收什麼；同時也喜愛會大漲大跌的標的，因此也很容易受報紙利多所影響，而這些利多早就被主力所知道，因此當利多公布後，就很容易被主力倒貨。

這有點像是逗貓棒會讓貓跳上跳下，同樣的，股價的漲跌也容易讓投資人的心理上上下下，很容易受影響而跳進去，一旦有人追進去，或是旁邊的親朋好友都在買，就受不了大家一起買。

而追進去也許還會漲，但是一跌下來被倒貨，可是跑不掉的，亦或是不回到自己的成本價就不賣的心態，也往往會讓投資人受重傷，這是我們要談的第2點。

最重要的是「散戶套牢後往往死抱」，主力看準散戶股票一套牢後，就常常會死抱而不會跟著殺出，因此利用股價大漲時，將散戶引進股價高檔的陷阱中，就算股價下跌，一般投資人也會一直死抱著，不會造成額外的賣壓，然後順利的讓主力出貨。