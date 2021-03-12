萬五以上該怎麼辦？ 存股關鍵不在行情 在個股！

【文／傅梓翎】

指數來至15000點～16000點的高檔後，到底該怎麼操作？存股族現在還能存股嗎？其實「存股」就是不去特別判斷行情的高低點，關鍵在於能否找到合適、具長抱價值的股票。

雖然股市已經拉回，但回頭一看，指數現在還是在15000點的高檔，投資人到底該怎麼操作？該買哪些標的才對？15000點之上還適合存股嗎？該存哪些股票？現在該怎麼操作呢？

等待領跌個股止穩

指數來至15000點～16000點的高檔後，雖然從最高點16579點下來、已經跌了一段，但仍然讓市場怕怕的，回頭一看還是會覺得現在的位置有點高。的確，近期有點高處不勝寒，但這個現象不是只有台股有而已，美股、陸股及港股都有這種回檔的情況。

以國際股市的因素來看，主要是美債殖利率大幅升高、一度來至1.6%之上，進而引發升息隱憂，華爾街最近很怕這個，這代表未來升息的機率上升，因此美股率先大跌；另外，美元指數走強至92之上，此因素影響包含台股在內的新興市場較大。這些因素導致國際股市回檔大跌、尤其是科技股跌幅最深，NASDAQ指數已跌至半年線附近反彈，反彈之後不可再破底，否則易陷入連環下跌的局面。

當然，現在比較保險的作法，是等到領跌的個股止穩回升、不再破底後再進場會比較佳，現階段來看可以觀察跌到半年線附近的NASDAQ指數、費城半導體指數是否止穩回升，而個股部分則可觀察蘋果、特斯拉、台積電ADR等與台股息息相關的重量級標的是否止跌，這將會是下波行情開始前的重要指標。

因為領先下跌的個股會領先反彈，如果這些領先下跌的個股都還沒有止跌的話，那麼跌到了一定程度之後，其他的個股或類股也容易一併下跌。像是近期頗有要撐盤意味的傳產股與金融股雖然強勢，然而若前面提到的領跌科技龍頭未止跌的話，那麼這些原先強勢要撐盤的類股仍然容易補跌，整個行情還是會陷入連環下跌式的雪球效應。

因此，在現階段還不急著進場布局，可以先觀察1、2個星期，待3月下旬整體國際股市平穩後再說。而且，在權值股大幅修正後，只要資金還在，後續在4月、5月應該有一波行情，下一波的行情中，金融、傳產與中小型股將會有相當的表現機會，而且也開始逐漸進入電子業的旺季，因此投資人可以趁著拉回時來好好布局、好好的存股。

存股精神是持續存

至於15000點以上適不適合存股呢？在回答這個問題之前，投資人必須要了解一點，存股的核心思想是什麼？為什麼要存股呢？

所謂的「存股」，就是不去特別判斷行情的高低點，只要手邊有多餘的資金，就找合適、具有價值、適合長抱的股票。這個策略特別適合無法花太多時間在行情研判上的人，等於是業餘投資人的最佳投資方式，而且長期下來，還不會輸給專業經理人，甚至會有超越專業經理人的表現。