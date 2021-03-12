兩岸商機紅不讓 8大最搶手產業脫穎而出

【文／許博傑】

兩岸關係持續緊張，中國自去年不斷派遣軍機擾台，今年初直到農曆年春節期間也多次進入我國西南空域組織實戰化演練，美國國務院更敦促中國停止對台灣施壓，在拜登上台後美國的軍艦已經兩次通過台灣海峽。近期更是無預警封殺台灣鳳梨進口，未來甚至可能擴大到蓮霧等其他水果，然而，雖中國在兩岸的政治上持續用許多動作來騷擾或恫嚇台灣，但實際上的兩岸經貿關係卻反而有加溫的態勢。

兩岸經貿更加熱絡

根據經濟部國貿局的數字顯示，近年來台灣出口到中國大陸為台灣出口至全球的第1位，從2016年起中國市場占台灣出口貿易皆達4成以上，2020年雖然中國遭遇中美貿易戰以及新冠肺炎疫情干擾，但自台灣的進口金額不減反增，來到2162.3億美元創新高，年增幅更高達13.5%。

若從過去貿易狀況來看，台灣對中國持續處在出超的狀態，2016年台灣對中國大陸出超達666億美元，至2020年更成長到866億美元，這樣大幅的出超金額，也顯示兩岸的關係在檯面下其實相對熱絡，兩者依存度相對高。

從台灣出口到中國主要貨品金額來看，2019年出口金額達1321億美元，2020年成長14.6%、來到1514億美元，在新冠肺炎疫情下，顯示中國對台灣的貿易依存度拉高得很快，當然原因還是在於台灣疫情控制得當，讓製造業沒有像國外一般大量的停工。

積體電路為最大宗

其中，電機設備跟零件是台灣出口到中國的最大宗，貿易金額在2020年達961.5億美元，年增率高達23.1%，其次是機械用具及零件出口，金額來到121.3億美元，對中國出口年增率更是來到23.1%，其餘如光學等精密儀器、塑膠及其製品、有機化學產品等，也都是台灣對中國出口的重要產品。

再以台灣出口到中國的前11大類貨品來看，「積體電路」是半導體占台灣出口的最大宗，2020年貿易金額達1024億美元、年增率11.6%，占了台灣出口到全球的36.3%，等於是有3成的份額在中國市場；第2大的貨品則是「記憶體」，對中國貿易的金額在2020年達到了61.1億元，占台灣出口至全球比重達35.1%。